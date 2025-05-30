Îû¹ö¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬µã¤¤¤¿¤³¤È¤«¡Ä¡×
2025Ç¯5·î28Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥Ë¥á¡ª¥¢¥Ë¥á¡ª¡×¤Ç¡Ö²Ð¡¦±ê¥¥ã¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤È¤ÎÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ïº£·î19¡Á23Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢366¿Í¤¬²óÅú¡£ÃË½÷Èæ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¿ô¤Ç¡¢Ç¯ÎðÁØ¤Ï19ºÐ°Ê²¼¤¬Ìó40¡ó¡¢20Âå¤¬Ìó20¡ó¤È¼ãÇ¯ÁØ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÎû¹ö°É¼÷Ïº¡Ê¤ì¤ó¤´¤¯¤¤ç¤¦¤¸¤í¤¦¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¥Ý¡¼¥È¥¬¥¹¡¦D¡¦¥¨¡¼¥¹¡¢3°Ì¤Ï¡ÖFAIRY TAIL¡×¤Î¥Ê¥Ä¡¦¥É¥é¥°¥Ë¥ë¡¢4°Ì¤Ï¡Ö¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡×¤Î¥í¥¤¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¢5°Ì¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡×¤Î¤á¤°¤ß¤ó¡¢6°Ì¤Ï¡Ö±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡×¤Î¿¹ÍåÆü²¼Éô¡Ê¤·¤ó¤é¤¯¤µ¤«¤Ù¡Ë¡¢7°Ì¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥¯¥ë¥»¥¤¥À¡¼¥¹¡×¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ô¥É¥¥¥ë¡¢8°Ì¤Ï¡ÖÎõ²Ð¤Î±ê¡×¤Î²ÖÉ©Îõ²Ð¡Ê¤Ï¤Ê¤Ó¤·¤ì¤Ã¤«¡Ë¡¢9°Ì¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Î¹ì¾ÇÅà¡Ê¤È¤É¤í¤¤·¤ç¤¦¤È¡Ë¡¢10°Ì¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥ê¥¶¡¼¥É¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Î¨11°Ì¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë-MASHLE-¡×¤Î¥«¥ë¥É¡¦¥²¥Ø¥Ê¡¢¡Ö¼Þ´ã¤Î¥·¥ã¥Ê¡×¤Î¥·¥ã¥Ê¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Îè¸Èû¡Ê¤À¤Ó¡Ë¡¢¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡×¤Î¥Ù¥Ë¥Þ¥ë¡¢¡ÖÅìÊýProject¡×¤ÎÆ£¸¶Ëå¹È¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¤Î¤â¤³¤¦¡Ë¡¢Æ±Î¨16°Ì¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡×¤Î¥¹¥Æ¥¤¥ë¡á¥Þ¥°¥Ì¥¹¡¢¡ÖÄË¤¤¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤ÇËÉ¸æÎÏ¤Ë¶Ë¿¶¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤Î¥ß¥£¡¢Æ±Î¨18°Ì¤Ï¡ÖËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡×¤Î¥¢¥¹¥â¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¢¥ê¥¹¡¢¡Ö¥Þ¥® The labyrinth of magic¡×¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥µ¥ë¡¼¥¸¥ã¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥ô¥¡¡¼¡¢¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Î²ÐÌî¥ì¥¤¡Ê¤Ò¤Î¥ì¥¤¡Ë/¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö1°Ì¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö1°Ì¤Ï³Î¤«¤ËÈà¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¡ÖÎû¹ö¤µ¤ó¤ÏÀµµÁ´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë1°Ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ÍÊª¡×¡ÖÎû¹ö¤Î·»µ®¡¢Æ²¡¹¤Î1°Ì¡ª¡Ø²¶¤Ï²¶¤ÎÀÕÌ³¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬µã¤¤¤¿¤³¤È¤«¡Ä¡×¤È¡¢1°Ì¤ÎÎû¹ö°É¼÷Ïº¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ã¥Ê¤¬¤Þ¤À¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ë¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ê¥Ä¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö²ÐÌî¥ì¥¤¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»þÂå¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢¥¨¡¼¥¹¤¬°ì°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¥Ê¥Ä¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ê¤Î¤Ë¡¡3°Ì¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡Ö¥¨¡¼¥¹¤³¤½¤¬ËÜÅö¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¦¡£½ÐÈÖ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³¤Â±¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë