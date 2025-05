女性10人組「BEYOOOOONDS」の島倉りか(24)が30日、都内でフォトブック「Now and From Now On」(オデッセー出版)の発売記念イベントを行った。

楽曲「Go City Go」のミュージックビデオのロケ地でもある静岡県三島市での旅を楽しむメンバーの様子を納めた一冊。島倉は6月9日の日本武道館公演をもってグループからの卒業が決まっており、現体制では最後のフォトブックとなる。「すごく思い出の詰まった一冊になっています」とPRした。

書籍の出来を問われると「10万点」と回答。「BEYOOOOONDSって“O”が5個なんです。10万点も“0”が5個なので、BEYOOOOONDSらしい」とほほ笑んだ。

お気に入りのカットには、メジャーデビューの際に取材会を行った日本最長の吊橋「三島スカイウォーク」でのショットを挙げた。晴れていればバックに富士山が見えるが、撮影日は曇りで富士山は拝めず。それでも「BEYOOOOONDSは大事な日に雨や曇りにことが多い。曇りで富士山が見えないというのも、BEYOOOOONDSらしくて気に入っています」とポジティブだった。