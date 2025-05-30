Âçºå£Â¤ÎÃÝÆâ·ÄÂ¿¤¬È¾Ç¯¤Ç¸½Ìò°úÂà¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤Ê¤É¤òÇã¤ï¤ì¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ËÅ¾¸þ¤Ø
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬30Æü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ10Ì¾¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÃÝÆâ·ÄÂ¿¡Ê22¡Ë¤¬º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·Íè¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó·ÀÌó¹¹¿·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÇòß··ò»ù¥³ー¥Á¡Ê41¡Ë¡¢°ËÆ£·ò»Î¥³ー¥Á¡Ê43¡Ë¡¢±ÊÌî·ò¥³ー¥Á¡Ê39¡Ë¡¢»³¸ýÍµÂÀÏº¥³ー¥Á¡Ê26¡Ë¡¢Â¼ÅçÍÛ²ð¥Áー¥Õ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー ¡Ê44¡Ë¡¢ÂÎ©À¶¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー¡¢ËÒ»³Í´²ð¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ê27¡Ë¡¢°ËÅìÅÔ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢´äÂô¶³ºã¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê32¡Ë¡¢Èõ¸ý±É»ÒÄÌÌõ¤Î10Ì¾¡£¤Ê¤ªËÒ»³¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï 2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î9·î30Æü¤Þ¤Ç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢10·î¤«¤é¤Ï¼Ò¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤È¿·¤¿¤Ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃÝÆâ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÀì½¤Âç³Ø4Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤òÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç³ØÃË½÷Áª¼ê¸¢Âç²ñÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2025Ç¯¤ËÂçºå£Â¤ËÆþÃÄ¡£1·î¤«¤é¥Áー¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ¸å¤Î¥Áー¥à¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ÑÀª¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë»ëÌî¤Î¹¤µ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡·ÀÌó¹¹¿·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ10Ì¾¤ÈÃÝÆâ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£Çòß··ò»ù¥³ー¥Á
¡Ö2025-26¥·ー¥º¥ó¤â¥³ー¥Á¤È¤·¤ÆÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£SV¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤½¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤ÎÁª¼ê»þÂå¤«¤é¤ÎÌ´¡¢À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢£°ËÆ£·ò»Î¥³ー¥Á
¡Ö¼¡¥·ー¥º¥ó¤âÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÇÀï¤¨¤ë»ö¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤¬¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÎSV¥êー¥°Í¥¾¡¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£±ÊÌî·ò¥³ー¥Á
¡Ö¿·¥·ー¥º¥ó¤âÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£»³¸ýÍµÂÀÏº¥³ー¥Á
¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤³¤Î¥Áー¥à¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª³§¤µ¤ÞÍè¥·ー¥º¥ó¤â°ì½ï¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¢£Â¼ÅçÍÛ²ð¥Áー¥Õ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー
¡ÖÍèµ¨¤âÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬SV¥êー¥°¡¦À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Î2´§¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢£ÂÎ©À¶¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー
¡Ö¤¤¤Ä¤âÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¥·ー¥º¥ó¤âÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥·ー¥º¥ó¤ò¶¦¤ËÀï¤ï¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤¬ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÂç¸Â¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¥·ー¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢£ËÒ»³Í´²ð¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ2¥·ー¥º¥ó¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ3¥·ー¥º¥ó¡¢³§¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÌó4¥ö·î´Ö¤Ï¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¼Â´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥Áー¥à¤Î¡ÈFamily´¶¡É¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¤³¤Î¥Áー¥à¤ä¥¯¥é¥Ö¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡È°¦¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ò¡¢Áª¼ê¤ä¥Áー¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤âÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëè¥·ー¥º¥ó¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡È¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó°¦¡É¤Ï±Ê±ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª2025-26¥·ー¥º¥ó¤âÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ø¤Î¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£°ËÅìÅÔ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡Ö¤¤¤Ä¤âÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ø¤ÎÂô»³¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª2025-26¥·ー¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢£´äÂô¶³ºã¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Áー¥à¤Ø¤Î±þ±ç¡¢¥µ¥Ýー¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£Èõ¸ý±É»ÒÄÌÌõ
¡Ö³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤¬¥Áー¥à¤Î¥Ñ¥ïー°î¤ì¤ëÎÏ¤Î¸»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªÂô»³¤Î¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£ÃÝÆâ·ÄÂ¿
¡ÖÆâÄê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤éÌóÈ¾Ç¯´Ö¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤âÇ»¸ü¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤ÎÄÌ¤ê¡¢Íèµ¨¤«¤é¤Ï¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×