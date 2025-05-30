½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¶Ã°Û¤Î¡Ö6/22¡×¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Ì¾¼Â¶·¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ìö¿Ê¤Ë´üÂÔ¡¡¡Ö¸·¤·¤¤»îÎý¤ÏÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¡×ÂçÉñÂæ¤Ë¶¯¤µ
Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âè2Àï¡¦Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤Î¥¨¥ê¥ó¥Ò¥ë¥ºGC¡Ê6829¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç½éÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòÇ¯2°Ì¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î12°Ì¡£´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÌ¾¼Â¶·¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤»îÎý¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ¯¤¯¡×¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤ÇÈ´·²¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ½éÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤Î½ÂÌî¤Ï½Ð¤À¤·10ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¯¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï18ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë4¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¹¥Ä´¡£¸åÈ¾¤Ï¿¤Ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤Ï·×6¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¾å°Ì¤òÁÀ¤¨¤ë¹¥È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤ÎÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÀ©ÇÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²áµî¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢KPMGÁ´ÊÆ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¤Ç¤â7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤âÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÀìÌç¶É¡Ö¥´¥ë¥Õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ê¤É¤Ç20Ç¯°Ê¾å¼Â¶·¤òÌ³¤á¤ë¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Ö¡¼¥ó»á¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎÄìÎÏ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ë¡ÖºÇ¤âÆñ¤·¤¤4¤Ä¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ë22ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢Í¥¾¡1²ó¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê5²ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¥·¥Ö¥Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤»îÎý¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ¯¤¯¡×¤È¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Î¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²ó¤ë¥³¡¼¥¹¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö90Ã¡¤¯¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë°ìËë¤â¡£º£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¡¦¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÀ¾¶¿¿¿±û¤¬Í¥¾¡¡£Âè2Àï¤Ç¤âÂçÉñÂæ¤Ë¶¯¤¤½ÂÌî¤éÆüËÜÀª¤ÎÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë