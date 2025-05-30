¡Ú´ÚÎ®¡ÛG¡ÝDRAGON¤¬¥á¥¤¥óÌ³¤á¤ëÊÆ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬¡¢YouTube¤ÇÀ¤³¦Ãæ·Ñ¤Ø
BIGBANG¤Î¥ê¡¼¥À¡¼G¡ÝDRAGON¤¬¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÊÆ¹ñÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖHead In The Clouds LA2025¡×¤¬¡¢Á´À¤³¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¼çºÅ¤Î¡Ö88rising¡×¤¬30Æü¡Ö31Æü¤È6·î1Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÉñÂæ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÃæ·Ñ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¤Ï30Æü¡ÖÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢·ÏÊÆ¹ñ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²»³Ú¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¡Ø88rising¡Ù¤¬¸½ÃÏ¤Ç½é¤á¤Æ´ë²è¤·¤¿¥¢¥¸¥¢Ãæ¿´²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£¥¢¥¸¥¢·Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÊÆ¹ñ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÁë¸ý¤ÎÌò³ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯´Ö¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢¥Þ¥Ë¥é¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤ÉÁ´À¤³¦¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖG¡ÝDRAGON¤¬¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢2NE1¡¢Din¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼DPR¥¤¥¢¥ó¤é¡¢ÎòÂåºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¡×¤È¤âÊó¤¸¤¿¡£