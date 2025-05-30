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by Ioannis Mandralis/Communications Engineering
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ATMO: an aerially transforming morphobot for dynamic ground-aerial transition | Communications Engineering
Mid-Air Transformation Helps Flying, Rolling Robot to Transition Smoothly - www.caltech.edu
https://www.caltech.edu/about/news/mid-air-transformation-helps-flying-rolling-robot-to-transition-smoothly
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by Ioannis Mandralis/Communications Engineering
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by Ioannis Mandralis/Communications Engineering
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by Lance Hayashida/Caltech