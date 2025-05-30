ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ë²÷¾¡¡ª¡¡Ã£¤¬¼«¸ÊºÇÂ¿114µå¤ÎÎÏÅê¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹&ËüÇÈ¤¬10¹æ¤½¤í¤¤Æ§¤ß
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à4¡¼1¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯5·î30Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤ò4¡Ý1¤Ç²¼¤·¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò4¾¡4ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬6²ó2/3¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¡£¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤ÈËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì10¹æ2¥é¥ó¡¢10¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÏÅê¤¹¤ëÃ£¤òÂÇÀþ¤¬¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£5²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÉú¸«¤¬º¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢À¶µÜ¹¬¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£6²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ÎµÈÅÄ¤¬»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¡¢1»à¤«¤é¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬10¹æ2¥é¥ó¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î»³ËÜ¤Ëº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢°ì¥´¥í¤È¤¤Ã¤Á¤ê»ÅÎ±¤á¤¿¡£7²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï18²ó2/3Ìµ¼ºÅÀ¤ÈÌµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ë¤ÏËüÇÈ¤¬10¹æ¥½¥í¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ó¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¡£22Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³2·åËÜÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤ËÀè¾¡¤·¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò4¾¡4ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿¡£Ã£¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿114µå¤òÅê¤¸¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¢§Ã£¡¡²¿¤È¤«Ìµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹¶·â¿Ø¤¬ÀèÀ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÊÑ²½µå¤¬»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§À¶µÜ¹¬¡¡ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£¡ÊÉú¸«¡ËÆÒ°Ò¤µ¤ó¤Î·ãÁö¤ò¸«¤Æ¡¢µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2ÎÝ¤â¥Û¡¼¥à¤â¥Ê¥¤¥¹¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡ª
¡¡¢§¥ì¥¤¥¨¥¹¡¡¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÇÀÊ¤Ç¤·¤¿¡£¾®ÅçÅê¼ê¤ÏÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Çº£Æü¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£