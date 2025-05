初出走の羊宮妃那と石原夏織

競走馬をモチーフとしたキャラクター「ウマ娘」たちが織り成すクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」(略称:ウマ娘)。そのナンバリングイベント「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier 春公演」が、5月24日、25日の2日間に渡り、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された。今回は24日に行われたDAY1の模様をレポートする。

初出走の羊宮妃那や石原夏織を始め、総勢28人のウマ娘が出走した「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier <春公演>」DAY1 (C)Cygames, Inc.

開幕と共に白を基調とした新衣装で登場した高柳知葉(オグリキャップ役)を始め、多くのウマ娘たちがステージに登場。ゲーム・ウマ娘プリティーダービー4周年の記念曲となる「STARTING FORCE」を全員が息の合った歌声で披露すると、実況役の明坂聡美の進行でウマ娘たちの自己紹介が行われ、ウマ娘史上初となる360度見渡せる中央ステージでの公演や、初出走に喜ぶ感謝の思いが会場の観客に向けて伝えられた。

今回のライブはステージそのものが映像を映し出すモニターになっており、演出に合わせたさまざまな色合いに変化。ゲームのメインテーマ曲「GIRLS' LEGEND U」で一気に盛り上がると、アイドルウマ娘たちによる可愛さ全開のハッピーな楽曲「立ち位置ゼロ番!順位は一番!」や、ソロ楽曲「ピヨっピヨにしてやんよッ!」、「ZOKZOK」、「Dear My Dream」ごとに、セットそのものが変わるような演出が行われ、「爆熱マイソウル」では炎を使った演出も加わり、コロコロ変わるステージが観客の目をくぎ付けにした。

続いて、ユニークな歌詞と軽やかなビートが魅力の「SHAKEROCK」を、ゲーム内のイベント同様に星谷美緒(マヤノトップガン役)、福原綾香(シーキングザパール役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)が生バンドで披露。この日のために準備された貴重な演奏に観客たちを歓喜させると、その勢いのままキャスト陣が入れ替わりながら「Hat on your Head!」、「BoC-izm」、「Gaze on Me!」、「L'Arc de gloire」と、続けざまに熱いパフォーマンスを繰り広げた。

「SHAKEROCK」のフル演奏が初お披露目になったことや、福原から7年目にして初出走となったことが語られたトークコーナーの後は、美声を響かせる東山奈央(メジロラモーヌ役)のソロ曲「Love Will Come Through」からスタート。幻想的な雰囲気の楽曲が場内を一色に染め上げると、一転して狂おしいほど情熱チックな「愛舞い、喰らい。」で宮下早紀(スティルインラブ役)が会場をかき乱し、その熱を奪うように芹澤優(ジェンティルドンナ役)が「LADY G DONNA」で圧巻のダンスを披露した。

会場の熱気が最高潮に高まったところで、羊宮妃那(デアリングタクト役)と石原夏織(アーモンドアイ役)が「Ms. VICTORIA」をデュエット。2人の息の合ったパフォーマンスが場内を満たしていくと、感激のあまり崩れ落ちていく観客の姿も。その雰囲気をまとったまま、現在放送中のテレビアニメ「ウマ娘シンデレラグレイ」で主人公を演じるオグリキャップ役の高柳が、主題歌「超える[Alexandros]Cover」を歌い上げると、続くウイニングライブの挿入歌「BRIGHTEST HEART」では、途中からシークレットゲストの瀬戸桃子(ベルノライト役)が加わるサプライズに、この日一番の歓声が上がった。そのままエンディング曲「∞」も一緒に歌った2人は、互いを称え合いながらグータッチを重ねる仲の良さを見せた。

その後は火花散るエモーショナルな演出で「BLOW my GALE」、「本能スピード」、「彩 Phantasia」、「黎明に咲く華」を共演者たちが入れ替わりながら歌うと、全員で「Legend-Changer」を歌い、燃え盛る炎と共に圧巻のパフォーマンスを見せつけて会場を熱狂させた。

本編を締めくくった後は、鳴りやまぬ声に答えるように今回のイベントのテーマ曲「Shake The World!!」でアンコールを始めると、出演者たちが思い思いの感謝を告げる一幕も。そのまま恒例の人気曲「うまぴょい伝説」で観客と一体となって盛り上がると、レース場の芝生が映し出されたステージを駆け回りながら、最後まで観客との交流を楽しんだ。

ライブ終了直後、アーモンドアイ役の石原、デアリングタクト役の羊宮にインタビューを実施。イベントの感想などを聞いた。

■初出走の羊宮妃那と石原夏織、同公演に向けて最も練習した曲は?

――ウマ娘のイベントに初出走した感想をお聞かせください

石原「トレーナーさんたちのエネルギーがすごくて、想像を超える力強さに圧倒されました。でも、とても温かく迎え入れてもらえたのが本当に嬉しかったです。そして私たち初出走組のタオルを掲げてくれたりしたので、緊張をほどいてもらえたような気がしました」

羊宮「率直に少し責任が...。自分の中で切り詰めて時間も使って練習してきてのライブだったので、大丈夫かな、と不安で涙がこみ上げる日もあったんですけど、無事に終えることができて皆さんの笑顔も見ることができて、少しほっとしております」

――「Ms. VICTORIA」を披露した感想と、練習時のエピソードを教えてください

石原「結構難しい曲だと思っていたのと、オリジナルの楽曲が複数人で歌われているのに2人で挑むことにプレッシャーを感じました。でも、妃那ちゃんが横に立って一緒に振り付けを合わせて踊ったり、ユニゾンしてくれることがすごく心強くて、2人でいい緊張感を持ちながら挑めたのが幸せな時間だったと思います」

羊宮「心強いのはむしろ私の方で、本番で顔を合わせた時は言葉では言い表せない感情がこみ上げてきました。リハーサルの時に最終確認で、サビまでは向き合い続けて歌うことに変更になったんですけど、振りが軽くなったところがどこまでやればいいのか分からなくて、2人で見合わせたことが面白かったです(笑)。『そこは合わせようね』って言い合って、思い出ですね」

――このライブに向けて最も練習した曲はなんですか?

羊宮「一番動画を撮り残していたのが『STARTING FORCE』で、ダンスって足でリズムを刻んだりするんですけど、サビの振り付けってずっと仁王立ちなんですよ。それが音に乗ってないように見えるので、どうやったらしなやかに格好良く切り替えられるか、下半身もちゃんと踊っているように見えるかを考えて、何回もやった記憶があります」

石原「『Shake The World!!』が一番練習したかもしれないです。割とコーラスも多い楽曲だったので、コーラスのタイミングで踊る振りをコーラスの振りに変えなきゃいけなかったりとか、複雑に組み込まれていた振り付けだったこともあって大変でした。他のお仕事で飛行機に乗っている間もずっとその楽曲を聞いて振りを合わせていました。飛行機の中でバレないくらいに踊ってはいたんですけど、すごく怪しい女だったろうなって思います(笑)」

――ライブを通して、他にはないウマ娘ならではだなと思うことはありますか?

石原「『うまぴょい伝説』の時にステージが芝生になって、そこを私たちが全力で走るみたいな感じになっていたんですけど、それはこの360度のステージだからこそだし、そもそも芝生の上を走るっていう演出がなかなかないので、それがすごく面白いなって思いました」

羊宮「私は自分じゃないんですけど『SHAKEROCK』が...本当にこの日のためだけにバンド練習を数カ月前から合わせていて、バンドって本当に大変なのですごいなと思って。しかもモニターで楽屋に戻って見ていたんですけど、すごく皆さんキラキラ輝きながら演奏されていてすごいなって。このライブに出させていただいて良かったって個人的に思いました」

石原「シャケ振り回してる女性声優...なかなかいないですよね(笑)」

羊宮「いないですし、ダンサーさんもシャケ被ってて(笑)。配信で何回も見ていただきたいです」

撮影・取材・文=永田正雄

<セットリスト>

Opening

M-01. STARTING FORCE

ウマ娘

M-02. GIRLS' LEGEND U

羊宮妃那(デアリングタクト役)、紫月杏朱彩(ブラストワンピース役)、石原夏織(アーモンドアイ役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、夏目妃菜(グランアレグリア役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)、小田杏樹(カレンブーケドール役)

M-03. 立ち位置ゼロ番!順位は一番!

大和田仁美(スマートファルコン役)、稲垣好(コパノリッキー役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)

M-04. ピヨっピヨにしてやんよッ!

亜咲花(エスポワールシチー役)

M-05. ZOKZOK

塚田悠衣(トランセンド役)

M-06. Dear My Dream

西連寺亜希(フリオーソ役)

M-07. 爆熱マイソウル

大和田仁美(スマートファルコン役)、西連寺亜希(フリオーソ役)、塚田悠衣(トランセンド役)、亜咲花(エスポワールシチー役)、稲垣好(コパノリッキー役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)

M-08. SHAKEROCK

星谷美緒(マヤノトップガン役)、福原綾香(シーキングザパール役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)

M-09. Hat on your Head!

天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)

M-10. BoC-izm

下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、指出毬亜(ノースフライト役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)、菊池紗矢香(ホッコータルマエ役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)

M-11. Gaze on Me!

星谷美緒(マヤノトップガン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、西連寺亜希(フリオーソ役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、稲垣好(コパノリッキー役)

M-12. L'Arc de gloire

福原綾香(シーキングザパール役)、大和田仁美(スマートファルコン役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、塚田悠衣(トランセンド役)、亜咲花(エスポワールシチー役)、紫月杏朱彩(ブラストワンピース役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)

M-13. Love Will Come Through

東山奈央(メジロラモーヌ役)

M-14. 愛舞い、喰らい。

宮下早紀(スティルインラブ役)

M-15. LADY G DONNA

芹澤優(ジェンティルドンナ役)

M-16. Ms. VICTORIA

羊宮妃那(デアリングタクト役)、石原夏織(アーモンドアイ役)

M-17. 超える [Alexandros]Cover ※TV サイズ

高柳知葉(オグリキャップ役)

M-18. BRIGHTEST HEART

高柳知葉(オグリキャップ役)

M-19. ∞

高柳知葉(オグリキャップ役)

M-20. BLOW my GALE

星谷美緒(マヤノトップガン役)、新田ひより(マチカネフクキタル役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)、東山奈央(メジロラモーヌ役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)、芹澤優(ジェンティルドンナ役)、紫月杏朱彩(ブラストワンピース役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、小田杏樹(カレンブーケドール役)

M-21. 本能スピード

福原綾香(シーキングザパール役)、指出毬亜(ノースフライト役)、夏目妃菜(グランアレグリア役)

M-22. 彩 Phantasia

羊宮妃那(デアリングタクト役)、石原夏織(アーモンドアイ役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、夏目妃菜(グランアレグリア役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)、小田杏樹(カレンブーケドール役)

M-23. 黎明に咲く華

指出毬亜(ノースフライト役)、東山奈央(メジロラモーヌ役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、伊藤彩沙(ヴィブロス役)、宮下早紀(スティルインラブ役)、芹澤優(ジェンティルドンナ役)

M-24. Legend-Changer

ウマ娘

アンコール

M-25. Shake The World!!

ウマ娘

M-26. うまぴょい伝説

ウマ娘

配信情報

【DAY1】ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier <春公演>

公演日時:2025年5月24日(土) 開場15:30/開演17:30

見逃し配信:6月7日(土) 23:59まで

【DAY2】ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier <春公演>

公演日時:2025年5月25日(日) 開場15:30/開演17:30

見逃し配信:6月8日(日) 23:59まで

