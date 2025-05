ハロー!プロジェクト所属のアイドルグループ「BEYOOOOONDS / CHICA#TETSU (ビヨーンズ / チカ#テツ)」の島倉りかさんが、BEYOOOOONDS PHOTOBOOK「Now and From Now On」発売記念イベントに登場しました。



【写真を見る】【BEYOOOOONDS島倉りか】自身のソロカットに太鼓判「ただ単にカワイイ」来月グループ卒業も「まだ実感がない」





島倉さんは、“このメンバーでは最後のフォトブック。思い出が詰まっている”と、しみじみ話すと、“今後もビヨーンズが続いていけるようにという想いも込めて撮影しました。とっても良い一冊になっていると思います。”と、自信をのぞかせました。







お気に入りカットは、三島スカイウォークで撮影された、グループ全員が写った一枚。島倉さんは、“三島スカイウォークは、メジャーデビューの際に取材で行かせていただいた、思い出のある場所。「ここでまた撮影できた」という嬉しい一枚”と理由を語ると、“本当はバックに富士山が見える予定だったんですけど、この日は曇りで...。ビヨーンズって、大事な日に雨だったり曇りだったりが多い。富士山が見えないのもビヨーンズらしい”と笑顔を見せました。





お気に入りカットには他にも、いちご狩りをしている自身のソロカットをセレクト。“これは、ただ単にカワイイ(笑)”と、アイドルスマイル。“みんな食べることがすごく好きなので、いちご狩りを全員で出来たのが嬉しくて良い笑顔になりました“と、可愛く撮れた要因を明かしました。

また、来月9日に行われる日本武道館でのライブをもってグループを卒業することを発表している島倉さん。迫る卒業については“まだ実感があまりない”と話すと、“最後は日本武道館でコンサートをやらせていただく。そのコンサートが成功するように今は頑張りたい”と、真摯に語りました。

ビヨーンズについては“かなり個性的な楽曲を歌ったり、面白いことをやっているグループ。もっといろんな方に知られるべきだと思う。”と、自信を持って熱弁。“ソロになって活動するときは「そんなすごいグループにいたんだぞ」と、誇りに思って活動していきたい。”と、胸を張りました。





卒業後については、“昭和の楽曲をたくさんの方に届けられるような活動をしたい”と、あらためて宣言。留学することも公表していますが、“海外に行っていろんな文化を学ぶと、見えてくるものが変わると思う。いま昭和の楽曲がいろんな国でブームになっていると聞いた。いつか(海外で)コンサートができたら。ヨーロッパとか行ってみたい”と、夢を語りました。

【担当:芸能情報ステーション】