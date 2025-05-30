Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢Èþ¤·¤¤É÷·Ê¤È¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ª¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼Êó¹ðSHOT¤Ë¡Ö32ºÐ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤ÎÀ¼
5·î30Æü¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÉ÷·Ê¤È¤Î¾Ð´éSHOT¤ò¸ø³«
Ê¡»Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖËÜÆü32ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÐ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£30ºÐ¤ÎÊý¤Ë²ñ¤¦¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×¤È¡¢32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë5:30¤ËÅê¹Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢Èþ¤·¤¤¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö32ºÐ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡»Î¡£¸½ºß¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ç¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡¢¥³¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë