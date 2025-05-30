¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÂç¶¶ÏÂÌé¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï5·î2Æü¡Á6Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤µ¤ó¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È¹â²»°è¤Î³ê¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂç¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤È°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤¤¤Ä¤â¼þ¤ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë°Ù¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ë¤Ï¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¿ÈÄ¹¤È²Ú¡¹¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆ»»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÊì¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤ÎÆ»»Þ¤µ¤ó¡£º£¸å¤â³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ÒÌò¤Îº¢¤«¤é¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤´é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏÄ¹¿È¤Ç²¦»ÒÍÍ·Ï¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÁÇÄ¾¤ÊÀ³Ê¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÅØÎÏ²È¤Î»ÑÀª¤¬°õ¾ÝÅª¡£²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«Á¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß¡£Ç¯¾åÀ¤Âå¤Ë¤â¡Ö¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÉÊ¤Î¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö±éµ»¤¬¾å¼ê¤¯¤É¤ÎºîÉÊ¤âÌÜ¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿»³Íü¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§Âç¶¶ÏÂÌé¡¿70É¼
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤µ¤ó¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È¹â²»°è¤Î³ê¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Íµ¤¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂç¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤È°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¿93É¼
1°Ì¤Ë¤Ï¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¿ÈÄ¹¤È²Ú¡¹¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÆ»»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÊì¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤ÎÆ»»Þ¤µ¤ó¡£º£¸å¤â³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ÒÌò¤Îº¢¤«¤é¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤´é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏÄ¹¿È¤Ç²¦»ÒÍÍ·Ï¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÁÇÄ¾¤ÊÀ³Ê¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÅØÎÏ²È¤Î»ÑÀª¤¬°õ¾ÝÅª¡£²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«Á¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß¡£Ç¯¾åÀ¤Âå¤Ë¤â¡Ö¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÉÊ¤Î¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö±éµ»¤¬¾å¼ê¤¯¤É¤ÎºîÉÊ¤âÌÜ¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿»³Íü¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)