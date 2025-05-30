Ì¤Íè¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò°é¤Æ¤ëÇ¯´Ö¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖWe AreAstra¡ª¡×ÂÐ¾Ý¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î´õË¾¼Ô¡¡¹ñÆâ³°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¡º£Ç¯ÅÙÃæ¤ËÊç½¸¡¦Áª¹Í¤òÍ½Äê
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Ï29Æü¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºîÀ®¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¡¢¸©Ä£¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸©¤ÎÌ¤Íè¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò°é¤Æ¤ëÇ¯´Ö¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¡ÖWe AreAstra¡ª¡×¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Î¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î´õË¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¤¤»ëÌî¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸©¤¬Êú¤¨¤ë¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤¯¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©¾®³Ø¹»Ä¹²ñ ·ËËÜÏÂ¹°²ñÄ¹
¡ÖÃæ¿È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ê¡¢ Æ´¤ì¤ò»ý¤Æ¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÃæ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¡¢¾ï¤ËÄ¹Ìî¸©¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò³°¤µ¤º¤Ë¤Í¡×
¸©Ãæ¾®´ë¶ÈÃÄÂÎÃæ±û²ñ °æ½Ð¹¯¹° ÀìÌ³Íý»ö
¡Ö¤¤é¤ê¤Èµ±¤¯´ë¶È¤µ¤ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤½¤³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤ò¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤«¤é´÷Øß¤Î¤Ê¤¤°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ°éÉ× ¶µ°éÄ¹
¡ÖÄ¹Ìî¸©¤È¤¤¤¦¸Î¶¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ç¯´Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄê°÷¤Ï¡Ö15¿Í¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êç½¸¤ÈÁª¹Í¤Ïº£Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£