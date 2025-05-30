Ä¶¹â¼ýÆþ¤È»ñ»º²È¤Ç¤Ï¤ï¤±¤¬°ã¤¦¡ª¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖËÜÊª¤Î¤ª¶â»ý¤Á¡×¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤È¤Ï¡©
ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÅÔÆâ¤ËÂç¤¤Ê¹ëÅ¡¡¢¿ôÀéËü±ß¤Î¹âµé³°¼Ö¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÇÏ¢Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¿¿µÕ¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤ÈÀÜ¤·¤¿¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤Î¾®ÎÓµÁ¿ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖËÜÊª¤Î¤ª¶â»ý¤Á¡×¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§»ä¤¬ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ò¼ç¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï»ñ»ºµ¬ÌÏ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢3²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·ðÌó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤áÂ³¤±¤¿»ñ»º²È¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤«¤Ë¤ÏÇ¯¼ý¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¤á¤Æ²¯Ã±°Ì¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢³°»ñ·Ï²ñ¼Ò°÷¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶¹âÇ¯¼ý¡Ê*Ìó2000Ëü±ßÄ¶¡Ë¤ÎÉôÎà¤Î¿Í¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë¼ýÆþ¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ãù¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¶¹â¼ýÆþ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ËÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¡¢¿ôÇ¯¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£
*ÊÔ½¸ÉôÃí¼á
¡½¡½Ä¶¹â¼ýÆþ¤Î¿Í¤ËÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¸ÂÄêÅª¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¹â¼ýÆþ¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢À¸³è¤ÏÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»ñ»º¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ö¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ù¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¹âµé³°¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ÐÈñ¤È¾Î¤·¤ÆÉÔÁê±þ¤Î¹â¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÆþµï¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÌë¤Î°û¤ß²°¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¸òºÝÈñ¤Î»È¤¤Êý¤â¹ë²÷¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÇã¤¤¤½¤í¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¸«±É¤Î¤¿¤á¤Î¾ÃÈñ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤éÄ¶¹â¼ýÆþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Åò¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ð»ñ»º¤ÏÃù¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÄ¶¹â¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ë¡×¡á¡Ö¿ô²¯¤Î»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§Ä¶¹â¼ýÆþ¤Î¿Í¤Ï¡¢¼ê¸µ¤Ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ëÊ¬¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡£°ÊÁ°¡¢Ä¶¹â¼ýÆþ¤Î¿Í¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¤¾å¾ì³ô¤¬Çã¼ý¤µ¤ì¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È100Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¤¬¿ô²¯±ß¤ÇÇä¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¡¢Íø±×¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿½¹ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤òÁ´Éô»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÇ¼ÀÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¡£¤ª¶â¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢²ñ¼Ò¤Ç¼Ú¤ê¤¿¤ª¶â¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤Î¹â¤¤Ìò°÷Êó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ê¤ó¤Æ¥±¡¼¥¹¤â¡£¼ÒÄ¹¸Ä¿Í¤ÏÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ°ì¸«¤ª¶â»ý¤Á¤À¤±¤É¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Ð±ÄÅª¤Ë¤Ï¶ì¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§ÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬ÌÜÎ©¤ÄÄ¶¹âÇ¯¼ý¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ç¡¢»ñ»º²È¤ÎÀ¸³è¤Ï¼ÁÁÇ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ï¼«Âð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¶Ã¤¯¤Î¤Ï¥â¥Î¤Î¾¯¤Ê¤µ¡£²È¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤¬¤½¤³¤éÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤¬¤½¤³¤éÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤¬¼ñÌ£¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉþÁõ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÉáÄÌ¡£¤½¤ì¤³¤½¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤ÇÃå¾þ¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤¤ËÃå¤ë¹â²Á¤ÊÉþ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤À¤È¤Ï°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â°ìÈÌ¿Í¤¬Êú¤¯»ñ»º²È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§¤à¤·¤íÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤è¤ê¤â¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤âÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤«¤é³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÅÅÏÃ¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸å¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¿ô²¯±ßÃ±°Ì¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤Î¤¢¤ë¤ª¶â»ý¤Á¡£Åö»þ¤ÎÀèÇÚ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î½÷À¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤¬Í¾·×¤ÊÅÅÏÃÂå¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·ÅÅÏÃ¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð½ñ¤òÀÇÍý»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤ëÈñÍÑ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢Â¿³Û¤Î°ä»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¤Î¤ËÀÇÌ³½ð¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¿¦°÷¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤éºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç²¯Ã±°Ì¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥±¥Á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½»ñ»º²È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÕ¤Ë»ñ»º²È¤¬Âç¤¤¯¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§Âç¤¤Ê¤ª¶â¤ò»È¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é´ðËÜÅª¤Ë3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£1¤ÄÌÜ¤ÏÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º¤òÇã¤Ã¤ÆÀáÀÇ¤¹¤ë¡£2¤ÄÌÜ¤Ï»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ë½»Âð¼èÆÀ»ñ¶âÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï²ð¸îÉÕ¤¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤Ï³ä¤È¼ä¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢»ñ»º²È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤ä¼ýÆþ¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤Ïµ®½Å¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Í§Ã£¡Ê¤ª¶â»ý¤Á¡Ë¤¬Æþ¤ë¤«¤é¡¢»ä¤âÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¡¢»ñ»º²È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ã±¤ËÅÚÃÏ·úÊª¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ñ»º¤Ç¸«¤ë¤È¿ô²¯±ß¤Îºâ»º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÄÌÄ¢¤ò¸«¤ë¤ÈÂ¿¾¯¤Î²ÈÄÂ¤ÈÇ¯¶â¼ýÆþ¹ç¤ï¤»¤ÆËè·î30Ëü±ß¤â»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡£ÉÔÆ°»º¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¸½¶â¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤È¤ÏÄø±ó¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤äÉÔÆ°»º¤ÏÂß¤·½Ð¤¹¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È²¿¤â¼ýÆþ¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½Â¿³Û¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ñ»º²È¤Ï¡¢¹âµéÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÏÃ¤â°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§Ä¶¹â¼ýÆþ¤Î¿Í¤Î°ìÉô¤Ï¹âµé³°¼Ö¤ä°û¤ßÂå¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ËÆþ¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë»ñ»º3²¯±ßÄ¶¤Î²ÈÄí¤Ï¡¢¼ÁÁÇ¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¶ä¹ÔÄÌÄ¢¤ÇË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Î¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³èÈñ¤â°ìÈÌ¤Î²ÈÄí¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ôÉ´±ß¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Þ¤Ç²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ1±ßÃ±°Ì¤Ç»Ù½Ð´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù½Ð´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¤Îºâ»º¤¬»Ä¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤¬ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤ÈÀÜ¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ÇÇÉ¼ê¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ»º²È¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¾®ÎÓµÁ¿ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¡Ë
1981Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£À¾Æî³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¡£Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Î¹ñÀÇÀìÌç´±¤È¤·¤Æ2004Ç¯¤«¤é13Ç¯´Ö¡¢ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£2017Ç¯¤ËÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ñÀÒ¤ä»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎYou Tube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¸³èËÉ±Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¡×¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¶âÍø¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É10ºý¤¬¤¢¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤ÈÀÜ¤·¤¿¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤Î¾®ÎÓµÁ¿ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖËÜÊª¤Î¤ª¶â»ý¤Á¡×¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡½¡½ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ»ºµ¬ÌÏ¤ä¿¦¶È¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤«¤Ë¤ÏÇ¯¼ý¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÃù¤á¤Æ²¯Ã±°Ì¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢³°»ñ·Ï²ñ¼Ò°÷¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶¹âÇ¯¼ý¡Ê*Ìó2000Ëü±ßÄ¶¡Ë¤ÎÉôÎà¤Î¿Í¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë¼ýÆþ¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ãù¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¶¹â¼ýÆþ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ËÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¡¢¿ôÇ¯¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¸ÂÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£
*ÊÔ½¸ÉôÃí¼á
¡½¡½Ä¶¹â¼ýÆþ¤Î¿Í¤ËÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¸ÂÄêÅª¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¹â¼ýÆþ¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢À¸³è¤ÏÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»ñ»º¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ö¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ù¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¹âµé³°¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ÐÈñ¤È¾Î¤·¤ÆÉÔÁê±þ¤Î¹â¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÆþµï¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÌë¤Î°û¤ß²°¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¸òºÝÈñ¤Î»È¤¤Êý¤â¹ë²÷¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÇã¤¤¤½¤í¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¸«±É¤Î¤¿¤á¤Î¾ÃÈñ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤éÄ¶¹â¼ýÆþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Åò¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ð»ñ»º¤ÏÃù¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÄ¶¹â¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ë¡×¡á¡Ö¿ô²¯¤Î»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§Ä¶¹â¼ýÆþ¤Î¿Í¤Ï¡¢¼ê¸µ¤Ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ëÊ¬¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡£°ÊÁ°¡¢Ä¶¹â¼ýÆþ¤Î¿Í¤ÇÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¤¾å¾ì³ô¤¬Çã¼ý¤µ¤ì¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È100Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¤¬¿ô²¯±ß¤ÇÇä¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¡¢Íø±×¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿½¹ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤òÁ´Éô»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÇ¼ÀÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¡£¤ª¶â¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢²ñ¼Ò¤Ç¼Ú¤ê¤¿¤ª¶â¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤Î¹â¤¤Ìò°÷Êó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ê¤ó¤Æ¥±¡¼¥¹¤â¡£¼ÒÄ¹¸Ä¿Í¤ÏÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ°ì¸«¤ª¶â»ý¤Á¤À¤±¤É¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Ð±ÄÅª¤Ë¤Ï¶ì¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É·ðÌó¤¹¤ë¡½¡½Ä¶¹âÇ¯¼ý¤Ç¤¢¤Þ¤ê»ñ»º¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë»ñ»º²È¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§ÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬ÌÜÎ©¤ÄÄ¶¹âÇ¯¼ý¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ç¡¢»ñ»º²È¤ÎÀ¸³è¤Ï¼ÁÁÇ¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ï¼«Âð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¶Ã¤¯¤Î¤Ï¥â¥Î¤Î¾¯¤Ê¤µ¡£²È¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤¬¤½¤³¤éÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤¬¤½¤³¤éÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤¬¼ñÌ£¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉþÁõ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÉáÄÌ¡£¤½¤ì¤³¤½¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤ÇÃå¾þ¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤¤ËÃå¤ë¹â²Á¤ÊÉþ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¼ÁÁÇ¤ÊÀ¸³è¤À¤È¤Ï°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â°ìÈÌ¿Í¤¬Êú¤¯»ñ»º²È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§¤à¤·¤íÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤è¤ê¤â¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ç¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤âÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤«¤é³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÅÅÏÃ¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸å¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¿ô²¯±ßÃ±°Ì¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤Î¤¢¤ë¤ª¶â»ý¤Á¡£Åö»þ¤ÎÀèÇÚ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î½÷À¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤¬Í¾·×¤ÊÅÅÏÃÂå¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·ÅÅÏÃ¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð½ñ¤òÀÇÍý»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤ëÈñÍÑ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢Â¿³Û¤Î°ä»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¤Î¤ËÀÇÌ³½ð¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¿¦°÷¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤éºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç²¯Ã±°Ì¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥±¥Á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½»ñ»º²È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µÕ¤Ë»ñ»º²È¤¬Âç¤¤¯¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§Âç¤¤Ê¤ª¶â¤ò»È¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é´ðËÜÅª¤Ë3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£1¤ÄÌÜ¤ÏÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º¤òÇã¤Ã¤ÆÀáÀÇ¤¹¤ë¡£2¤ÄÌÜ¤Ï»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ë½»Âð¼èÆÀ»ñ¶âÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï²ð¸îÉÕ¤¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤Ï³ä¤È¼ä¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢»ñ»º²È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤ä¼ýÆþ¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤Ïµ®½Å¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Í§Ã£¡Ê¤ª¶â»ý¤Á¡Ë¤¬Æþ¤ë¤«¤é¡¢»ä¤âÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤Î²ÈÄí¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡½¡½ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê»Ù½Ð´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¡¢»ñ»º²È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ã±¤ËÅÚÃÏ·úÊª¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ñ»º¤Ç¸«¤ë¤È¿ô²¯±ß¤Îºâ»º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÄÌÄ¢¤ò¸«¤ë¤ÈÂ¿¾¯¤Î²ÈÄÂ¤ÈÇ¯¶â¼ýÆþ¹ç¤ï¤»¤ÆËè·î30Ëü±ß¤â»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡£ÉÔÆ°»º¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¸½¶â¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤È¤ÏÄø±ó¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤äÉÔÆ°»º¤ÏÂß¤·½Ð¤¹¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È²¿¤â¼ýÆþ¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½Â¿³Û¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ñ»º²È¤Ï¡¢¹âµéÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÏÃ¤â°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¤µ¤ó¡§Ä¶¹â¼ýÆþ¤Î¿Í¤Î°ìÉô¤Ï¹âµé³°¼Ö¤ä°û¤ßÂå¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ËÆþ¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë»ñ»º3²¯±ßÄ¶¤Î²ÈÄí¤Ï¡¢¼ÁÁÇ¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¶ä¹ÔÄÌÄ¢¤ÇË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Î¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³èÈñ¤â°ìÈÌ¤Î²ÈÄí¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ôÉ´±ß¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Þ¤Ç²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ1±ßÃ±°Ì¤Ç»Ù½Ð´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù½Ð´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¤Îºâ»º¤¬»Ä¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤¬ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤ÈÀÜ¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ÇÇÉ¼ê¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ»º²È¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¾®ÎÓµÁ¿ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¡Ë
1981Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£À¾Æî³Ø±¡Âç³ØÂ´¶È¡£Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Î¹ñÀÇÀìÌç´±¤È¤·¤Æ2004Ç¯¤«¤é13Ç¯´Ö¡¢ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£2017Ç¯¤ËÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤òÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ñÀÒ¤ä»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎYou Tube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¸³èËÉ±Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¤¬¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤ë¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¡×¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¶âÍø¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É10ºý¤¬¤¢¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)