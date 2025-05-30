º£Ç¯1ÈÖ¤Î³«±¿´üÅþÍè¡ª 5¤Ä¤ÎµÈÆü¤¬½Å¤Ê¤ë6·î2Æü¤«¤é5Æü´ÖÂ³¤¯¡Ö³«±¿¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ç±¿µ¤¥¢¥Ã¥×
2025Ç¯6·î2Æü¤Ï¡¢¡ÖÆÒ¤ÎÆü¡×¡ÖÅ·°ìÅ·¾å¡×¡ÖÂçÌÀÆü¡×¡ÖÊìÁÒÆü¡×¡ÖÂç°Â¡×¤Î5¤Ä¤ÎµÈÆü¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢³«±¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¡¼¡ª ¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª»ö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤ËºÇ¤â¤´Íø±×¤Î¤¢¤ëÆü¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢6·î3Æü¤«¤é6Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢º£Ç¯1ÈÖ¤Î³«±¿¥¦¥£¡¼¥¯¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢³«±¿¥¦¥£¡¼¥¯¤Î½éÆü¤Ç¤¢¤ë6·î2Æü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë5Æü¤ÎµÈÆü¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥é¤ÏÀéÎ¤¹Ô¤Ã¤ÆÀéÎ¤µ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤«¤é¡¢ÆÒ¤ÎÆü¡Ê¤È¤é¤Î¤Ò¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤Ã¤¿¤ª¶â¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¶â±¿¾·ÍèÆü¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£¶â±¿¤¬¹â¤Þ¤ë³«±¿Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªºâÉÛ¤Î¿·Ä´¡¢Åê»ñ¡¢¸ýºÂ³«Àß¡¢Êõ¤¯¤¸¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤ÈÁ´ÈÌ¤ËÈó¾ï¤Ë±ïµ¯¤¬¤¤¤¤Æü¤Ç¤¹¡£
¶âÁ¬Åª¤ÊË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¿·µ¬»ö¶È¤äÉû¶È¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ë»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉÙ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Ìµ»ö¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¤«¤é¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿Æü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Å·°ìÅ·¾å
Å·°ìÅ·¾å¤È¤Ï¡¢Êý³Ñ¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ·°ì¿À¡Ê¤Æ¤ó¤¤¤Ä¤¸¤ó¡Ë¡×¤¬ÃÏ¾å¤«¤éÅ·¤Ëµ¢¤ë16Æü´Ö¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£²óË¬¤ì¤ëÅ·°ìÅ·¾å¤Ï¡¢5·î24Æü¤«¤é6·î8Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·°ì¿À¤¬¤¤¤ëÊý³Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Èã®¤ê¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¾å¤ËÅ·°ì¿À¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤Êý³Ñ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Å·°ì¿À¤¬Å·¤Ë¾º¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÆüÍ·¿À¡Ê¤Ë¤Á¤æ¤¦¤·¤ó¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÀÍÍ¤¬Å·¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ÀÍÍ¤Ï±ø¤¤¾ì½ê¤ä¤â¤Î¤ò·ù¤¦¤¿¤á¡¢²È¤ÎÃæ¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ªÅÜ¤ê¤Ë¤Ê¤êã®¤ê¤òµ¯¤³¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÕ¤Ë¹¬±¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿å²ó¤ê¤Ï¼Ùµ¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÁÝ½ü¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÎÇÓ¿å¹Â¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÂçÌÀÆü
ÂçÌÀÆü¡Ê¤À¤¤¤ß¤ç¤¦¤Ë¤Á¡Ë¤È¤Ï¡¢ÎñÃí¤Î¼·²Õ¤ÎÁ±Æü¡Ê¤Ê¤Ê¤³¤Î¤¼¤ó¤Ë¤Á¡Ë¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¡ÖÅ·¤ÈÃÏ¤ÎÆ»¤¬³«¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤ëÆü¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ¤Î¹Ô¤¤¤ËÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤¬¼ø¤±¤é¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÊª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯±ïµ¯¤Î¤¤¤¤µÈÆü¡£ÆÃ¤ËÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤¿¤á¡¢º§°ù´Ø·¸¡¢°ú¤Ã±Û¤·¡¢·Ä»ö¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢§ÊìÁÒÆü
ÊìÁÒÆü¡Ê¤Ü¤½¤¦¤Ë¤Á¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊì¤¬»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å·¤¬¿Í¤ò»ü¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëµÈÆü¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Êª»ö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ä¡¢¤ª½Ë¤¤»ö¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÆþÀÒ¤ä·ëº§¼°¤Ê¤É¡¢º§°ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÂçµÈ¡ª °ú¤Ã±Û¤·¡¢²È¤Î¿·ÃÛ¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊìÁÒÆü¤Ï¡¢¡ÖËüÊª¤¬À¸¤¸ÈË±É¤¹¤ëµÈÃû¤ÎÆü¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£µ¯¶È¤ä³«Å¹¡¢²ñ¼Ò¤ÎÅÐµ¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢í´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤Ê¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§Âç°Â
Âç°Â¡Ê¤¿¤¤¤¢¤ó¡Ë¤È¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤¤Ë°Â¤·¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢Ï»ÍË¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¤ÎµÈÆü¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¾¡¤äÀèÉé¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¶§¤È¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤Ê¤¤Âç°Â¤Ï¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö1ÆüÃæ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×Æü¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Û¤«¤Î³«±¿Æü¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î³«±¿Æü¤ËÁê¾è¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î¶â±¿¤ò¹â¤á¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Èûº»ÌçÅ·¤òº×¤ë¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Ë»²ÇÒ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÒ¤ÎÆü¤ÏÈûº»ÌçÅ·¤Î±ïÆü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸¯¤¤¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¡ÊÆÒ¡Ë¤¬¡¢¼·Ê¡¿À¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÈûº»ÌçÅ·¤Î¤â¤È¤Ø¤È´ê¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Íø±×¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊË¤«¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¡Û
¡¦³«Å¹¡¢³«¶È¤¹¤ë
¡¦¿·µ¬»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ë
¡¦²ñ¼Ò¤ÎÅÐµ¤ò¤¹¤ë
¡¦Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ë
¡¦¼Ö¤ä²È¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤äÂç·¿¤Î·ÀÌó¤ò¤¹¤ë
¡¦¼«Ê¬¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë
¡¦Åê»ñ¤ò¤¹¤ë
¡¦¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë
¡¦ºâÉÛ¤Î¿·Ä´¤ò¤¹¤ë
¡¦Êõ¤¯¤¸¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
¡¦¤ªºâÉÛ¤Î¹ØÆþ¤ä»È¤¤»Ï¤á¤ÎÆü¤Ë¤¹¤ë
¡¦Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë
¡¦°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë
¡¦¼ñÌ£¤ä½¬¤¤»ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë
¡¦¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë
¡¦¤ª½Ë¤¤»ö¤ò¤¹¤ë
¡¦¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë
ÆüÍ·¿À¤Ï¡¢ÉÔ¾ô¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤±¤ó¤«¤Ê¤É¤ÎÁè¤¤¤´¤È¤â·ù¤¦¤Î¤Ç¡¢Å·°ìÅ·¾å¤Î´ü´Ö¤ÏºÛÈ½¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁè¤¤¤´¤È¤âÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÒ¤ÎÆü¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¹¤°¤ËÌá¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¤«¤é¡¢º§°ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡Û
¡¦¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ë
¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹
¡¦ºÛÈ½¤ò¤¹¤ë
¡¦Éô²°¤òÁÝ½ü¤·¤Ê¤¤
¡¦º§°ù´Ø·¸
Âç¤¤Ê»ÙÊ§¤¤¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤ÏNG¡ª ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ø¤ª¶â¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¤òí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤Ê¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡¢¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤³¤Î³«±¿¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤¼¤ÒÁ°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÌÚÂ¼ Í§Æà ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³«±¿Æü¤ä³«±¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¡£³«±¿¹ÔÆ°¤òÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤ò¼¹É®¡£
(Ê¸:ÌÚÂ¼ Í§Æà)
¤µ¤é¤Ë¡¢6·î3Æü¤«¤é6Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢º£Ç¯1ÈÖ¤Î³«±¿¥¦¥£¡¼¥¯¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢³«±¿¥¦¥£¡¼¥¯¤Î½éÆü¤Ç¤¢¤ë6·î2Æü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë5Æü¤ÎµÈÆü¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
6·î2Æü¤ËË¬¤ì¤ë5¤Ä¤ÎµÈÆü¢§ÆÒ¤ÎÆü
¡Ö¥È¥é¤ÏÀéÎ¤¹Ô¤Ã¤ÆÀéÎ¤µ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤«¤é¡¢ÆÒ¤ÎÆü¡Ê¤È¤é¤Î¤Ò¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤Ã¤¿¤ª¶â¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¶â±¿¾·ÍèÆü¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£¶â±¿¤¬¹â¤Þ¤ë³«±¿Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªºâÉÛ¤Î¿·Ä´¡¢Åê»ñ¡¢¸ýºÂ³«Àß¡¢Êõ¤¯¤¸¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤ÈÁ´ÈÌ¤ËÈó¾ï¤Ë±ïµ¯¤¬¤¤¤¤Æü¤Ç¤¹¡£
¶âÁ¬Åª¤ÊË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¿·µ¬»ö¶È¤äÉû¶È¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ë»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÉÙ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Ìµ»ö¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¤«¤é¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿Æü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Å·°ìÅ·¾å
Å·°ìÅ·¾å¤È¤Ï¡¢Êý³Ñ¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ·°ì¿À¡Ê¤Æ¤ó¤¤¤Ä¤¸¤ó¡Ë¡×¤¬ÃÏ¾å¤«¤éÅ·¤Ëµ¢¤ë16Æü´Ö¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£²óË¬¤ì¤ëÅ·°ìÅ·¾å¤Ï¡¢5·î24Æü¤«¤é6·î8Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·°ì¿À¤¬¤¤¤ëÊý³Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Èã®¤ê¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¾å¤ËÅ·°ì¿À¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤Êý³Ñ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Å·°ì¿À¤¬Å·¤Ë¾º¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÆüÍ·¿À¡Ê¤Ë¤Á¤æ¤¦¤·¤ó¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÀÍÍ¤¬Å·¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ÀÍÍ¤Ï±ø¤¤¾ì½ê¤ä¤â¤Î¤ò·ù¤¦¤¿¤á¡¢²È¤ÎÃæ¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ªÅÜ¤ê¤Ë¤Ê¤êã®¤ê¤òµ¯¤³¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÕ¤Ë¹¬±¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿å²ó¤ê¤Ï¼Ùµ¤¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÁÝ½ü¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÎÇÓ¿å¹Â¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÂçÌÀÆü
ÂçÌÀÆü¡Ê¤À¤¤¤ß¤ç¤¦¤Ë¤Á¡Ë¤È¤Ï¡¢ÎñÃí¤Î¼·²Õ¤ÎÁ±Æü¡Ê¤Ê¤Ê¤³¤Î¤¼¤ó¤Ë¤Á¡Ë¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¡ÖÅ·¤ÈÃÏ¤ÎÆ»¤¬³«¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤ëÆü¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ¤Î¹Ô¤¤¤ËÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤¬¼ø¤±¤é¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÊª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯±ïµ¯¤Î¤¤¤¤µÈÆü¡£ÆÃ¤ËÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤¿¤á¡¢º§°ù´Ø·¸¡¢°ú¤Ã±Û¤·¡¢·Ä»ö¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢§ÊìÁÒÆü
ÊìÁÒÆü¡Ê¤Ü¤½¤¦¤Ë¤Á¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊì¤¬»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å·¤¬¿Í¤ò»ü¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëµÈÆü¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Êª»ö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ä¡¢¤ª½Ë¤¤»ö¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÆþÀÒ¤ä·ëº§¼°¤Ê¤É¡¢º§°ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÂçµÈ¡ª °ú¤Ã±Û¤·¡¢²È¤Î¿·ÃÛ¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊìÁÒÆü¤Ï¡¢¡ÖËüÊª¤¬À¸¤¸ÈË±É¤¹¤ëµÈÃû¤ÎÆü¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£µ¯¶È¤ä³«Å¹¡¢²ñ¼Ò¤ÎÅÐµ¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢í´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤Ê¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§Âç°Â
Âç°Â¡Ê¤¿¤¤¤¢¤ó¡Ë¤È¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤¤Ë°Â¤·¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢Ï»ÍË¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¤ÎµÈÆü¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¾¡¤äÀèÉé¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¶§¤È¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤Ê¤¤Âç°Â¤Ï¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö1ÆüÃæ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×Æü¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Û¤«¤Î³«±¿Æü¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î³«±¿Æü¤ËÁê¾è¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î2Æü¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È2025Ç¯6·î2Æü¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤³«±¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö°ÜÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö¿·¤·¤¤Êª»ö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î3¤Ä¡£¤³¤ÎÆü¤Ë½Å¤Ê¤ë5¤Ä¤ÎµÈÆü¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°Õ¼±¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤´Íø±×¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î¶â±¿¤ò¹â¤á¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Èûº»ÌçÅ·¤òº×¤ë¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Ë»²ÇÒ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÒ¤ÎÆü¤ÏÈûº»ÌçÅ·¤Î±ïÆü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸¯¤¤¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¡ÊÆÒ¡Ë¤¬¡¢¼·Ê¡¿À¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÈûº»ÌçÅ·¤Î¤â¤È¤Ø¤È´ê¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Íø±×¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊË¤«¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¡Û
¡¦³«Å¹¡¢³«¶È¤¹¤ë
¡¦¿·µ¬»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ë
¡¦²ñ¼Ò¤ÎÅÐµ¤ò¤¹¤ë
¡¦Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ë
¡¦¼Ö¤ä²È¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤äÂç·¿¤Î·ÀÌó¤ò¤¹¤ë
¡¦¼«Ê¬¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë
¡¦Åê»ñ¤ò¤¹¤ë
¡¦¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë
¡¦ºâÉÛ¤Î¿·Ä´¤ò¤¹¤ë
¡¦Êõ¤¯¤¸¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë
¡¦¤ªºâÉÛ¤Î¹ØÆþ¤ä»È¤¤»Ï¤á¤ÎÆü¤Ë¤¹¤ë
¡¦Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë
¡¦°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë
¡¦¼ñÌ£¤ä½¬¤¤»ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë
¡¦¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë
¡¦¤ª½Ë¤¤»ö¤ò¤¹¤ë
¡¦¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë
6·î2Æü¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤ÈÉÔ¾ô¤ò·ù¤¦ÆüÍ·¿À¤¬²È¤ÎÃæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë´Ö¤Ï¡¢Éô²°¤ò±ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ±¿µ¤¤òÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤ÏÉ¬¿Ü¡ª ÆÃ¤Ë¿å²ó¤ê¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë¹Ô¤¤¡¢±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÍ·¿À¤Ï¡¢ÉÔ¾ô¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤±¤ó¤«¤Ê¤É¤ÎÁè¤¤¤´¤È¤â·ù¤¦¤Î¤Ç¡¢Å·°ìÅ·¾å¤Î´ü´Ö¤ÏºÛÈ½¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁè¤¤¤´¤È¤âÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÒ¤ÎÆü¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¹¤°¤ËÌá¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¤«¤é¡¢º§°ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡Û
¡¦¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ë
¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹
¡¦ºÛÈ½¤ò¤¹¤ë
¡¦Éô²°¤òÁÝ½ü¤·¤Ê¤¤
¡¦º§°ù´Ø·¸
Âç¤¤Ê»ÙÊ§¤¤¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤ÏNG¡ª ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ø¤ª¶â¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£Ç¯1ÈÖ¤Î³«±¿¥¦¥£¡¼¥¯¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡ª2025Ç¯6·î2Æü¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê³«±¿Æü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Â³¤¯3Æü¡Á6Æü¤Î°ìÎ³ËüÇÜÆü¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Öº£Ç¯1ÈÖ¤Î³«±¿¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¤òí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤Ê¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡¢¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤³¤Î³«±¿¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤¼¤ÒÁ°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÌÚÂ¼ Í§Æà ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³«±¿Æü¤ä³«±¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¡£³«±¿¹ÔÆ°¤òÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤ò¼¹É®¡£
(Ê¸:ÌÚÂ¼ Í§Æà)