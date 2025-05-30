ÀÅ²¬¸©²ÏÄÅÄ®¤ÇÂÎ´¶·¿Æ°Êª±ó¡ÖiZoo¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ë¿åÂ²´Û¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬»Ô¤ÎÆñÇÈ¶¬»Ê»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂç´¿·Þ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬»Ô¤¬³«¶ÈÍ½Äê¤Î³¤ÍÎ¡¦ÃÏµåÁí¹ç¥ß¥åー¥¸¥¢¥àÅ¸¼¨¥¤¥áー¥¸

¡ã¼Ò²ñÉô ²®ÌîÃ¶µ­¼Ô¡ä

¡ÖÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤ÎÆü¤Î½ÐÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬»Ô¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¾ì½ê¤Ë³¤ÍÎÊ¸²½»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸À¶¿å¶è¤ËiZoo¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬¿åÂ²´Û¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×

ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ë¿åÂ²´Û¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤¹¡£

¡ã¥ì¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÇòÎØ¹ä»Ë¼ÒÄ¹¡ä

¡Ö¿ôÇ¯Á°¤«¤é·×²è¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¹¤á¤Æ¤­¤Æ¤Î¤¬É½¤Ë½Ð¤¿¡×

·úÀßÃÏ¤ÎÍ­ÎÏ¸õÊä¤Ï¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤ÎÆü¤Î½ÐÃÏ¶è¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£

¡ãÇòÎØ¼ÒÄ¹¡ä

¡ÖÂÎ´¶·¿¿åÂ²´Û¡ØZoo Zoo Sea¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»ô°éÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¡¢ÇîÊª´Û¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿»ÜÀß¤Ë¤·¤¿¤¤¡×

¡ØZoo Zoo Sea¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ä¥¢¥¶¥é¥·¤Ê¤É¤Î½Ù²ÏÏÑ¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤À¸¤­Êª¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æ±¤¸Æü¤Î½ÐÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô¤¬½Ù²ÏÏÑ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÀ¸¤­Êª¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ö³¤ÍÎ¡¦ÃÏµåÁí¹ç¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ò³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬»Ô¤ÎÆñÇÈ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î·×²è¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ãÀÅ²¬»Ô ÆñÇÈ¶¬»Ê»ÔÄ¹¡ä

¡ÖÀÅ²¬»Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂç´¿·Þ¡£¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Î¾Êý¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ½¸µÒÎÏ¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡×

ÀÅ²¬»Ô½Ð¿È¤ÎÇòÎØ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æü¤Î½ÐÃÏ¶è¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â»ÜÀß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ãÇòÎØ¼ÒÄ¹¡ä

¡Ö³¤³°¤«¤é¤Î¹ë²ÚµÒÁ¥¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¹Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò´Þ¤á¤Æ(Ç¯´Ö¤Ç)30Ëü¿Í～50Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×

À¶¿å¹Á¼þÊÕ¤Ë¿·¤¿¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿åÂ²´Û¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£