¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Á²Æ¤ÎºÌ¡Á¡×¤ò´ü´Ö¡¦Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ
¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¤Ï¡¢¡ÖBar ¡õ Lounge Melody¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢7·î22Æü¤«¤é8·î29Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Á²Æ¤ÎºÌ¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£²Æ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¡¢ÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¼õ¤±¤¿¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬¼çÌò¤ò¾þ¤ë¡£¿¿²Æ¤Î¾ð·Ê¤ò»×¤ï¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
Bar ¡õ Lounge Melody¤Ç¤Ï²Æµ¨¸ÂÄê¤Ç¡¢´Å½Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÄó¶¡¡£¡ÈÀ¤³¦»°ÂçÈþ²Ì¡É¤Î1¤Ä¥Þ¥ó¥´¡¼¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥ó¥´¡¼¥Ñ¥Õ¥§¤ä¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î²ÌÆù¤¬ÃÆ¤±¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤¿²Ì¼Â¤Î´Å¤µ¤È¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡¢²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤â¡ÖHarmony¡¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¤È¡ÖOrchestra¡¿¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×2¼ïÎà¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¤Ï¡¢Á´7¼ïÎà¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È4¼ïÎà¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£º£²ó¤ÎÃíÌÜ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¡£Æî¹ñ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¤ä¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥à¡¼¥¹¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÁØ¤Ë½Å¤Í¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤ÏË¢¾õ¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÅº¤¨¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¿©´¶¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Êµ±¤¤È¡¢»ÀÌ£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤´ÅÌ£¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÊõÀÐÈ¢¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢Á´15¼ïÎà¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬²Ú¤ä¤«¤ËÊÂ¤Ö¡¢ìÔÂô¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£¥¬¥é¥¹¤ÎÊõÀÐÈ¢¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Æî¹ñ¤Î¾ð·Ê¤òÁÛ¤ï¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¿¿²Æ¤Î²ÌÊª¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥·¥§¥Õ¤¤¤Á¤ª¤·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢²Æ¤Î¾ÝÄ§¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î²Ì¼Â¤Ë¡¢¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿¿²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î²¼¤ÇÎÏ¶¯¤¯ºé¤¯¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Î²Ì¼Â¤Î»ÀÌ£¤È´ÅÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ï¡¼¥Ë¡¼¡õ¥µ¥ó¥º¤Î¹ÈÃã¤È¤âÁêÀÈ´·²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î22Æü¡Á8·î29Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢Bar ¡õ Lounge Melody¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤òÃíÊ¸¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ù¥¢2ÂÎ¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¥Ù¥¢¤Ï¡¢µ¨Àá¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¤Î¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¥Ù¥¢¤òµÇ°¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Î¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡Á²Æ¤ÎºÌ¡Á¡×³µÍ×¡Ï
¾ì½ê¡§Bar ¡õ Lounge Melody
´ü´Ö¡§7·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨Ê¿Æü¸ÂÄê
»þ´Ö¡§13:00¡¿13:30¡¿14:00¡Ê2»þ´ÖÀ©¡Ë
²Á³Ê¡§Harmony¡¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼ 6000±ß ¡Ê1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡Orchestra¡¿¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é 8000±ß¡Ê1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡Ë
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ‧¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¢¨Í½Ìó¤Ï2Ì¾¤Î¤ß¤Ç¼õÉÕ
Ìä¹ç¤»¡§045¡Ý641¡Ý8108¡Ê10:00¡Á18:00¡Ë
¥Ò¥ë¥È¥ó²£ÉÍ¡áhttps://hiltonyokohama.jp