¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î²ñ¾ì¤¬·èÄê¡ª 4¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤êÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¡¡¡ØVolleyball World¡Ù¤¬¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£28Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê4¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££±¤ÄÌÜ¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¢¥Þー¥¯¡¦¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¡£6000¿Í°Ê¾å¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¡¢2024Ç¯½÷»Ò¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥×ー¥ëA¡Ê¥¿¥¤¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡Ë¤È¥×ー¥ëH¡ÊÆüËÜ¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥«¥á¥ëー¥ó¡Ë¤¬¤³¤Î²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¤ÈÆüËÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤ÏÄ¹Ç¯¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Æ¤¤¿¥Ê¥³ー¥ó¥éー¥Á¥ã¥·ー¥Þー¤Î¥Á¥ã¥Ã¥Á¥ã¥¤¥Ûー¥ë¤Ç¡¢¥×ー¥ëD¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤È¥×ー¥ë£Å¡Ê¥È¥ë¥³¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬¤³¤Î²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¥¿¥¤ËÌÉô¤Î¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ë¤¢¤ëºÇ¿·±Ô¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¹ñºÝ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡õ¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢¥×ー¥ëC¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¤È¥×ー¥ëF¡ÊÃæ¹ñ¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¡Ë¤Î·èÀï¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ç¹ñºÝÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¹ñºÝÅª¤Ê¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤ë¥¿¥¤ÆîÉô¤Î¥×ー¥±¥Ã¥È¡£¥µ¥Ñ¥ó¥Ò¥ó»Ô±Ä¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×ー¥ëB¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥¥åー¥Ð¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡Ë¤È¥×ー¥ëG¡Ê¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥±¥Ë¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤Î³Æ¹ñÂåÉ½¤¬Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÄÌ²á¤ò¤«¤±¤Æ»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£Âç²ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¿¥¤¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡ØThai Ticket Major¡Ù¤Ç¸½ºßÈÎÇäÃæ¤À¡£7·î14Æü¤Ë¤Ï³Æ¹ñ½Ð¾ì¥Áー¥à¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥¿¥¤¡£4¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢¥¿¥¤Á´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡
¡¡