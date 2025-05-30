M!LK»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤È±Ç²è¤Ç¡ÈºÆ²ñ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö18ºÐ¤Î½ÀÂÀÏ¯¤ò¡Ä¡×¡ÚBADBOYS¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/30¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®¡¢5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖBADBOYS -THE MOVIE-¡×½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£»³Ãæ¤¬°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤¬ºÆ²ñ¤·¤¿Áê¼ê
À¾ÀîÃ£Ïº´ÆÆÄ¤¬¡¢¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»£±ÆÃæ¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ë1¿Í¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÃ²¤¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Æ¦¸¶¤ÈINI¤ÎÃÓºêÍý¿Í¡Ê ¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÎò¤¬Ä¹¤¤»³Ãæ¤È°æ¾åÁÛÎÉ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀ¾Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤¬»³Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖM!LK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ë¡Ö18ºÐ¤Î½ÀÂÀÏ¯¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄ¾ÀÜÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢»³Ãæ¤Ï¶Ã¤¯¤È¤È¤â¤Ë¤ª¼µ·¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶²½Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1988Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¹¨»á¤Ë¤è¤ëÅÁÀâÅªÉÔÎÉÌ¡²è¡ÖBADBOYS¡×¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò ¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£ÍµÊ¡¤Ê²È¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¶ÍÌÚ»Ê¡ÊÆ¦¸¶¡Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÉÔÎÉ¡¦Â¼±Û¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²áÊÝ¸î¤ÊÎ¾¿Æ¤«¤éÆÈ¤êÎ©¤Á¤¹¤Ù¤¯²È½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿ÀîÃæÍÛÆó¡ÊÃÓºê¡Ë¡¢ÃæÂ¼¼÷Íº¡Ê»³Ãæ¡Ë¡¢´ä¸«¥¨¥¤¥¸¡Ê°æ¾å¡Ë¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¤Ä¤ë¤à¤è¤¦¤Ë¡£Â²¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂçÀªÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃÊÌî½¨Åµ¡ÊÊ¼Æ¬¸ù³¤¡Ë¤¬ÁíÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ö陴°Ò窠⽃¡ÊBEAST¡Ë¡×¤é¤È¤Î¹³Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤¬ºÆ²ñ¤·¤¿Áê¼ê
¢¡»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿
À¾ÀîÃ£Ïº´ÆÆÄ¤¬¡¢¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»£±ÆÃæ¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ë1¿Í¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÃ²¤¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Æ¦¸¶¤ÈINI¤ÎÃÓºêÍý¿Í¡Ê ¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÎò¤¬Ä¹¤¤»³Ãæ¤È°æ¾åÁÛÎÉ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤¿¡£
¢¡Æ¦¸¶°ìÀ®¼ç±é¡ÖBADBOYS¡×
1988Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¹¨»á¤Ë¤è¤ëÅÁÀâÅªÉÔÎÉÌ¡²è¡ÖBADBOYS¡×¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò ¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£ÍµÊ¡¤Ê²È¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¶ÍÌÚ»Ê¡ÊÆ¦¸¶¡Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÉÔÎÉ¡¦Â¼±Û¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²áÊÝ¸î¤ÊÎ¾¿Æ¤«¤éÆÈ¤êÎ©¤Á¤¹¤Ù¤¯²È½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿ÀîÃæÍÛÆó¡ÊÃÓºê¡Ë¡¢ÃæÂ¼¼÷Íº¡Ê»³Ãæ¡Ë¡¢´ä¸«¥¨¥¤¥¸¡Ê°æ¾å¡Ë¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¤Ä¤ë¤à¤è¤¦¤Ë¡£Â²¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂçÀªÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃÊÌî½¨Åµ¡ÊÊ¼Æ¬¸ù³¤¡Ë¤¬ÁíÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ö陴°Ò窠⽃¡ÊBEAST¡Ë¡×¤é¤È¤Î¹³Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û