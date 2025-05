◆アジアアーティスト集結「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」

【モデルプレス=2025/05/30】29日、神奈川・Kアリーナ横浜にて、第2回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(以下「ASEA 2025」)が開催された。授賞式では、多くのアーティストがステージを彩った。「ASEA 2025」はアジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになるアワード。2024年の初開催に続き、2025年は2日間にわたって開催する。2日目には、i-dle、新しい学校のリーダーズ、&TEAM、櫻坂46、ZEROBASEONE、THE BOYZ、THE RAMPAGE、HANA、BTOBなど、昨年1年間を通して世界で活躍したアジアのアーティストが集結し、圧巻のステージパフォーマンスで会場を熱気に包んだ。

さらに、女優のキム・ヘユン、MONSTA Xのヒョンウォン、THE BOYZのヨンフンがMC、SKY-HI、チュ・ヨンウ、チョ・ユリがゲストとして登場するほか、俳優のビョン・ウソクが栄誉ある大賞のプレゼンターを務めるなど、アーティストのみならず人気を集める俳優陣も登場。ヨンウがプレゼンターとして発表した「PERFORMANCE OF THE YEAR」はZEROBASEONEが、ウソクが発表した「RECORD OF THE YEAR」はi-dleが受賞を果たした。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】