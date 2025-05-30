»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ö¤´Êó¹ð¡ª¡×´ò¤·¤¤È¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î°Ù¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê47¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£YouTube¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
»ÔÀî¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð!¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢YouTube¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈYouTubeºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¡Ö²ÎÉñ´ì¤Î¤³¤È¡¢»ÔÀî²È¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤â¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö6·î1Æü(Æü)19:00ÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹!!¡×¤ÈÇÛ¿®Í½ÄêÆü¤ò¹ðÃÎ¤·¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖYouTubeºÆ³«ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿!ÆüÍËÆü³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹!¡×¡Ö¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°Ù¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Á¡Á¡Á¡¡³Ú¤·¤ß¤¬¤Þ¤¿Áý¤¨¤Þ¤¹!¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ò¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£