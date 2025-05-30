Ãæ´ÝÍº°ì¡¡ÂçºåËüÇî¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥¹¥¿´¶¡×¤Î»ØÅ¦¡Ä1Ç¯Á°¤âÏÃÂê½¸¤á¤¿¡È¹çÀ®ÁûÆ°¡É¤Õ¤¿¤¿¤Ó
¡¡5·î29Æü¡¢¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¶ä²Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¼èºà¤ÇËüÇî¤òË¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ô¶ä²Ï¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Î¼èºà¤ÇÂçºåËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª1Æü¤ÇÁ´Éô¤ò½ä¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡Õ¤È¡¢ËþÂ¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿Ãæ´Ý¡£3·î¤«¤éSNS¤â¹¹¿·¤·»Ï¤á¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤²¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤ë¤Î¤Ïµ×¡¹¤À¡£Ãæ´Ý¤Î¶á¶·¤òÃÎ¤Ã¤Æ´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ËÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹çÀ®¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥¹¥¿´¶wwwÃæ´Ý¤¯¤óµï¤Æ¤ë¤Ê¤é¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿ËüÇî¡Õ
¡ÔÃæ´Ý¤¯¤ó¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÁêÀ¤¤¤¤¤È¸À¤¦¤«¡Ä¿¡¤¨¤Ê¤¤¥¢¥¯¥¹¥¿´¶¡Õ
¡Ô¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¤È¤´°ì½ï¤À¡ª¹çÀ®´¶¤È¤¤¤¦¤«¥¢¥¯¥¹¥¿´¶¤¬À¨¤¤¤±¤É¤â¡¢ÎÉ¤¤¤ª¼Ì¿¿¡¡Ãæ´Ý¤¯¤ó¤Î»£¤ëÉ÷·Ê¤ÏËÜÅö¤ËåºÎï¡£¡Õ
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¼ÂºÝ¤ËËüÇî¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¹çÀ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¤¿¤·¤«¤ËÇØ·Ê¤«¤éÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¡Ä¡Ä¡£¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¡¢¹õ¿Ô¤¯¤á¤Î³Ê¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â°ì°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö2024Ç¯2·îº¢¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼Á°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ãæ´Ý¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤â¡¢Ãæ´Ý¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¡È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡É¤ò»£±Æ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ´Ý¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤·¤¿È¿±þ¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¡Ø¤³¤ì¤Ï¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸÷¤Î²Ã¸º¤Ç¡Ê¿ÈÂÎ¤Î¡Ë¥Õ¥Á¤ÎÉôÊ¬¤¬È¿¼Í¤ÇÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤â¡¢²÷À²¤Î¤â¤È»£±Æ¤µ¤ì¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤Ë¸÷¤¬¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¯¥¹¥¿¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤«1Ç¯¸å¤ËºÆ¤Ó¡È¥¢¥¯¥¹¥¿¤Ã¤Ý¤¤¡É¤È¤¤¤¦È¿±þ¤Ç¥Ð¥º¤ë¤È¤Ï¡¢Ãæ´Ý¼«¿È»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£