i-dle¡¢´ÓÏ½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡ÖÀ¼ÎÌ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥½¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡5·î29Æü¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ØASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN¡Ù¤Ëi-dle¤¬½Ð±é¡£´ÓÏ½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡i-dle¤Ï´Ú¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2018Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ÖTOMBOY¡×¤ä¡ÖQueencard¡×¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¸½»öÌ³½ê¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢ÀèÆü¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡Ö(G)I-DLE¡×¤«¤é¡Öi-dle¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤Ç²ñ¾ì¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£1¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWe are¡Ù¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖGood Thing¡×¤òÈäÏª¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¶âÈ±¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤È¥«¥ê¥¹¥Þ°î¤ì¤ë¥½¥è¥ó¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ä¡¢¥¦¥®¤È¥·¥å¥Õ¥¡¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¡¢¥µ¥à¥¢¥Ã¥×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë²ñ¾ì¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡2¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖGirlfriend¡×¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¥ß¥è¥ó¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥ß¥ó¥Ë¤ÎÀ¼¿§¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤Î¥«¥é¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÞú¤à¡£»þÀÞ¤ª¸ß¤¤¤Î´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¦¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºòÇ¯´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤òµÕÁö¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖFate¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¡£¥·¥å¥Õ¥¡¤Î¥é¥Ã¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¥½¥è¥ó¤¬¡Ö¥·¥å¥Õ¥¡¡Á¡ªLet¡Çs go!¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥ß¥è¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤È»×¤¤»×¤¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Âç¾Þ¤Ç¤¢¤ëASEA RECORD OF THE YEAR¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÍ½¹ð¤·¤¿i-dle¡£2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ØASEA¡Ù¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡ÖFate¡×¤òºÆÅÙÈäÏª¤·¡¢¥Ï¡¼¥È¤Î»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥½¥è¥ó¤òÃæ¿´¤Ë5¿Í¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¹ç¤¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¡¢¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¼ÎÌ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡×¡Ö¥½¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥¥¥ë¤ÏÀí¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØASIA STAR ENTERTAINER AWARDS¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È²»³Ú¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¼ø¾Þ¼°¡£2024Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Ï5·î28Æü¡¢29Æü¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë