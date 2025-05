“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)内で放送されているコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴な疑問をテーマにした2択の質問をリスナーに投げかけ、投票してもらっています。5月27日(火)の放送では、「バンド名をつけるなら……『意味があるもの』or『意味がないもの』、どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。この記事では、番組パーソナリティ・こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)のトーク内容もあわせて紹介します。

アンジー教頭、こもり校長

アンジー教頭が「好きな食べ物からつけるとか、語感で決めるとか、そういう意味のなさもアリだと思う」と話す一方で、こもり校長は「語感が良い時点で、それってもう“意味がある”と思っちゃう」と断言。「聞き心地がいい、とか、自分のマインドがそうだったから、という時点で、それはもう意味があるってこと」と熱く語りました。アンジー教頭も「私はけっこう意味を求めちゃうタイプだから、『意味がある』派かな」と共感し、2人とも「意味があるもの」派で一致しました。

「どっちのCat or Dog」5月27日(火)放送より

●「意味があるもの」67.7%●「意味がないもの」32.3%●意味がないほうが個性が出るし面白いから●意味がなくて「無」みたいな感じがいいからこもり校長は「“無”っていうのも、すでに意味があると思うんだよね」と持論を展開しつつ、「君たちと戦いたいわけじゃないよ!」と笑いながらコメント。「今、ひろゆきさんみたいになっちゃってる(笑)」と語り、笑いを誘いました。――バンド名をつけるなら…あなたはどうしますか?



----------------------------------------------------

5月27日(火)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11678

聴取期限 6月4日(水)AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/