È÷ÃßÊÆ¡¡Ãæ¾®¸þ¤±¿½ÀÁ³«»Ï¡¡¼Í¿å»Ô¤Î¶È¼Ô¤â¿½¤·¹þ¤ß
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Ãæ¾®¤Î¥¹ー¥Ñー¤ä¥³¥áÈÎÇäÅ¹¸þ¤±¤Ë¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÊü½Ð¤¹¤ëÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Î¿½¹þ¼õÉÕ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2021Ç¯»º¤Ç¡¢Å¹Æ¬²Á³Ê¤Ï5¥¥íÅö¤¿¤êÀÇÈ´¤¤Ç1800±ßÄøÅÙ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤«¤é¤â¶È¼Ô¤¬¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Í¿å»Ô¤Ç¥³¥á¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÂçÌç¿©ÎÈ¤Ç¤¹¡£
¤±¤µ»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¿½¤·¹þ¤à½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÔÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£¡×
µ¼Ô¡ÖÃí°Õ»ö¹à¤Ë¡ØÌµ¸ú¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
ÊÆß·°¡´õ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢ÈÎÇä·×²è¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¡¢¸áÁ°10»þ¤Î¼õÉÕ³«»Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤ò¿½¤·¹þ¤à¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆß·°¡´õ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤µ¤Ð¤¤¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿½¤·¹þ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡×
»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤ò²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢10»þ²á¤®¤Ë¥áー¥ë¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆß·°¡´õ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Á¤ç¤Ã¤È°ì°Â¿´¤Ç¤¹¡£¡×
¤¤ç¤¦¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯»º¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¤Ç¤¹¡£
Å¹Æ¬²Á³Ê¤Ï5¥¥íÅö¤¿¤êÀÇÈ´¤¤Ç1800±ßÄøÅÙ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ë6Ëü¥È¥ó¡¢¥³¥áÈÎÇäÅ¹¤Ë2Ëü¥È¥ó¤ÎÏÈ¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿½¤·¹þ¤ß¿ôÎÌ¤ÏºÇÄã10¥È¥ó¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤Î¿ôÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê¥¹ー¥Ñー¤ä¥³¥áÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌç¿©ÎÈ¤Ïº£²ó¡¢90¥È¥ó¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¤¬ÊÆß·¼ÒÄ¹¤¬¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÊÆß·¼£É×¤µ¤ó
¡Ö²¿¤Ç¡Ê¿ï°Õ·ÀÌó¿½¤·¹þ¤ß¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤Í¡¢¸©Æâ¤Ç¤â ¾®¤µ¤Ê¥¹ー¥Ñー¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬10¥È¥ó°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÊÈ÷ÃßÊÆ¤¬¡ËÇã¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º£¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤è¤·¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¤¦¤Á¤Ç¶¦Æ±¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈñÍÑ¤ÏÊ¬Ã´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¿Í½õ¤± ¤Ç¤¹¤Í¡£¶¦Æ±¹ØÆþ¤Ï¡£¡×
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ïº£²ó¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÅ¹¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¹ØÆþ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
90¥È¥ó¤È¤¤¤¦¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤¤¤ÁÈÎÇäÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¬ÌÏ¤Î¾®¤µ¤Ê¾¦Å¹¤È¤Î¶¦Æ±¹ØÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¥³¥á¤òÊÂ¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Î¿©Ì£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÊÆß·¼£É×¤µ¤ó
¡Ö4Ç¯ÌÜ¤ÎÊÆ¤Ï¤Í¤Á¤ç¤Ã¤È¹Å¤¤¤Ç¤¹¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¿å¤ò´Þ¤Þ¤»¤Æ¡¢»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¿æ¤¾å¤²¤¿¤é¤Í¡¢Æ÷¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Ã¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¿åÀö¤¤¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤â ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ³«»Ï¤«¤é3»þ´Ö¸å¡¢¸©Æâ¤Î¥³¥áÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤ë²ñ¹ç¤¬¼Í¿å»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È÷ÃßÊÆ¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤ÀÊÆß·¼ÒÄ¹¤¬¤µ¤é¤ËÇã¤¤Áý¤·¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¦¡¦¡¦
¶È¼Ô
¡Ö¸©»º¤âÉÊ¼ï¡¢Åùµé¤âÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¡×
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÊÆß·¼£É×¤µ¤ó
¡Ö»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¶È¼Ô
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¸©Æâ»º¤·¤«°·¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Åö¤¿¤Ã¤Æ¤â¡ÊÆþ»¥¤Ç¤¤Æ¤â¡Ë¡¢°·¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡£Å¹Æ¬¤À¤±¤Ç¡¢Ã±ÉÊ¤ÇÇä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢ÀäÂÐÇä¤ì¤Ê¤¤¤·¡Ä»ä¤Ï¡¢¤â¤¦¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¸©»ºÊÆ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÇã¤¤Áý¤·¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£