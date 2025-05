¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÀÅÀ¸»¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¤¬º£Ç¯¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÇNBA»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó

5月30日(現地時間29日、日付は以下同)。「NBAプレーオフ2025」イースタン・カンファレンス・ファイナルで、インディアナ・ペイサーズ相手に1勝3敗の窮地に陥ったニューヨーク・ニックスは、ホームのマディソン・スクエア・ガーデンで臨んだ第5戦を111-94で完勝し、シリーズを第6戦へ引き延ばした。

ニックスはこの試合でペイサーズに一度もリードを許さず、最大22点差をつけて圧勝。2勝3敗としたニックスは、6月1日に敵地ゲインブリッジ・フィールドハウスで第6戦に臨む。

第5戦ではオールスターガードのジェイレン・ブランソンが大活躍。両チーム最多の32得点に5リバウンド5アシストを奪い、今年のプレーオフだけで10度目の30得点超えを達成。

ニックスの選手が単年のプレーオフで10度の30得点以上をマークしたのは今年のブランソンがフランチャイズ史上初。これまでの最多は1984年のバーナード・キングの8度で、ブランソンは2024年に7度も記録し、こちらは球団史上3位に入っている。

そして28歳のオールスターは、今年のプレーオフで30得点5アシスト以上を10試合でクリア。これはシカゴ・ブルズ時代のマイケル・ジョーダン(1989、1990、1992年)、クリーブランド・キャバリアーズ在籍時のレブロン・ジェームズ(2015、2017、2018年/現ロサンゼルス・レイカーズ)、今年のシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(オクラホマシティ・サンダー)に次いでNBA史上わずか4人目の快記録となった。

ニックスが誇るスコアリングガードは、ペイサーズとのシリーズでさらなる勝利を手にすることができるのか。このチームがサンダーの待つNBAファイナルの舞台へ勝ち進むためには、ブランソンの活躍が不可欠なのは間違いない。

Tonight marks Jalen Brunson's 10th game this playoffs with 30+ PTS & 5+ AST!

He's the FOURTH player EVER to reach that total in a single playoff run 🤯

He joins…

LeBron James (2015, 2017, 2018)

Michael Jordan (1989, 1990, 1992)

Shai Gilgeous-Alexander (THIS PLAYOFFS) https://t.co/Uxw3vrpnED pic.twitter.com/FNowTgbAI8

- NBA (@NBA) May 30, 2025