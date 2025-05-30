¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÀÅÀ¸»¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¤¬º£Ç¯¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÇNBA»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó

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Tonight marks Jalen Brunson's 10th game this playoffs with 30+ PTS & 5+ AST!
He's the FOURTH player EVER to reach that total in a single playoff run 🤯
He joins¡Ä
LeBron James (2015, 2017, 2018)
Michael Jordan (1989, 1990, 1992)
Shai Gilgeous-Alexander (THIS PLAYOFFS) https://t.co/Uxw3vrpnED pic.twitter.com/FNowTgbAI8
- NBA (@NBA) May 30, 2025
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