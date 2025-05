千葉市は、千葉ポートアリーナにて開催されるネーションズリーグ2025(VNL)の予選ラウンド第3週の日本戦以外の試合に千葉市民を招待することを発表した。

世界のトップチームが集う今大会。女子は7月9日(水)から13日(日)に、男子は7月16日(水)から20日(日)に千葉県千葉市の千葉ポートアリーナにて予選ラウンド第3週が行われるが、その日本戦以外の試合に千葉市が招待枠を設けることが決まった。

定員は1800人で、6月2日(月)から12日(木)に千葉市の公式サイト内の応募フォームから申し込みが可能。対象は千葉市在住の千葉市民に限られる。

予選ラウンド第3週で千葉に訪れるのは、女子はブルガリア、ブラジル、韓国 、ポーランド、フランス、男子はアルゼンチン、ブラジル、トルコ、アメリカ、ドイツ。世界各国の代表チームがぶつかり合う迫力ある試合を、ぜひ生で観戦してみてはいかがだろうか。

海外戦の試合スケジュールは以下の通り。

【女子】

▼7月9日(水)

12:00 ブルガリア vs ブラジル

15:30 韓国 vs ポーランド

▼7月10日(木)

15:30 フランス vs ブラジル

▼7月11日(金)

15:30 ブルガリア vs フランス

19:20 ポーランド vs ブラジル

▼7月12日(土)

15:30 韓国 vs ブルガリア

▼7月13日(日)

11:00 韓国 vs フランス

14:30 ブルガリア vs ポーランド



【男子】

▼7月16日(水)

12:00 アルゼンチン vs ブラジル

15:30 トルコ vs アメリカ

▼7月17日(木)

15:30 トルコ vs ドイツ

▼7月18日(金)

15:30 アルゼンチン vs アメリカ

▼7月19日(土)

15:30 トルコ vs ブラジル

19:30 ドイツ vs アメリカ

▼7月20日(日)

11:00 トルコ vs アルゼンチン

14:30 ドイツ vs ブラジル