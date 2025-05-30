ÅìµþGB¤¬¥ëー¥ーÂçÁ°Î´µ®¤È·ÀÌó¤ò¹¹¿·¡ª ¡Ö¿·¿Í¤é¤·¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¡¢Â¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×
¡¡30Æü¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤¬¡¢¥ê¥Ù¥í¤ÎÂçÁ°Î´µ®¡Ê22¡Ë¤È·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÁ°¤ÏÀ±¾ë¹â¹»¤ò·Ð¤Æ°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£ºß³ØÃæ¤Î2024Ç¯10·î¤ËÅìµþGB¤Ë²ÃÆþÆâÄê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é¥Áー¥à¤ËÂÓÆ±¤·¡¢º£µ¨¤Ï1»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂçÁ°¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2025ー26¥·ー¥º¥ó¤âÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¿Í¤é¤·¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¡¢Â¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Íèµ¨¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ°î¤ì¤ë¥×¥ìー¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÂçÁ°¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡