¡ÖA smart cookie¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö¸­¤¤¥¯¥Ã¥­¡¼¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©

正解は「賢い人」でした!

特に「困難な状況でも賢く切り抜けられる人」や、「地頭がいい人」に対して使います。

ユーモアや軽さを含んだ表現なので、カジュアルな場面にぴったりですよ。

「She figured it out all by herself,she’s a smart cookie!」

(彼女は自分で全部解決したんだよ、本当に賢い人だよね!)