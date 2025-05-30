¡ÖA smart cookie¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö¸¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖA smart cookie¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö¸¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ï°ÕÌ£¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¸¤¤¿Í¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
ÆÃ¤Ë¡Öº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¸¤¯ÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¿Í¡×¤ä¡¢¡ÖÃÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¿Í¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥â¥¢¤ä·Ú¤µ¤ò´Þ¤ó¤ÀÉ½¸½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖShe figured it out all by herself,she¡Çs a smart cookie!¡×
¡ÊÈà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁ´Éô²ò·è¤·¤¿¤ó¤À¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¸¤¤¿Í¤À¤è¤Í¡ª¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô