¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿»ÒÇ¤¬£±Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¶Ã¤¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò¤È¤²¤¿¡Ø¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¡Ù¤¬1Ëü1000¤¤¤¤¤Í¡Ö°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤¿¾Ú¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¬¤¢¤ë¤Í¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢À®Ä¹¤·¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡£1Ç¯¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
À®Ä¹¤·¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ÏThreads¤Ë¤Æ¡¢1Ëü1000·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò³ÍÆÀ¡£Threads¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌÌ±Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¦¤Á¤â3¥ö·î¤«¤é»ô¤¤»Ï¤á¤Æ¤â¤¦¤¹¤°1ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤À®Ä¹¥¹¥Ôー¥É¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â²Ä°¦¤µ»Ä¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Threads¤Ç¸«¤ë
µÞÀ®Ä¹¤·¤¿»ÒÇ
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖNana¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤Î1Ç¯¤ÎÊÑ²½¡£¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ÒÇ¤Î¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡ª
»ÒÇ»þÂå¤Î¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó
»ÒÇ¤À¤Ã¤¿¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤¬1ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÒÇ¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤È¤Æ¤âÁá¤¯¡¢800g¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï4kg¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ÒÇ¤Î¤³¤í¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÌÜ¤Î¾å¤Î¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÌÏÍÍ¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
À®Ä¹¤·¤¿¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó
¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡ª
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤ëÂç¿Í¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤ò¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ÒÇ¤Î¤È¤¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
É½¾ðË¤«
1Ç¯¤ÎÊÑ²½¤ËThreads¥æー¥¶ー¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê
Ì²¤½¤¦¤Ê¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó
µÞÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿Threads¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é1ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Ä30ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡ª»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤â¡¢1Ç¯¸å¤Î»Ñ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö1Ç¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤µÁý¤·¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖNana¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖNana¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§tonakai
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£