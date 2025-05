アイドルグループ「Task have Fun」の熊澤風花(22)がこのほど、2025年7月2日に発売される自身2作目の写真集(秋田書店)にさきがけて、6月7日に開催されるグループのワンマンライブ会場内で「特別特典」を受け取れる先行予約を受け付けることを発表した。



【写真】これが「史上最高傑作」の健康美!そりゃ買いたくなっちゃうよ

今回の先行予約では、6月7日に日比谷野外大音楽堂で行われる「Task have Fun結成10周年キックオフワンマンライブ」の会場内で募集。購入者には会場ですぐに先行特典「限定ブロマイド」がゲット可能で、「Task have Fun」の絶対エースにして、“アイドル史上最高傑作”と名高い熊澤のブロマイドを一足早く拝むことができる。発売後には、写真集と会場限定の別カバー特典が発送される。



また今作では1st写真集や過去のグラビアでは見たことのない、過去最大に攻めた「ドキッ」とするようなカットも収録。先行カットでも純白のランジェリーカットや、セクシーな水着姿などが公開されている。熊澤本人は見どころについて「今回は今までのグラビアでもなかなか着たことのない黒い水着がお気に入りです。特に注目していただきたいくらい、大人っぽく仕上がりました。そして熊澤風花史上一番!大胆に!皆さんもドキッとしてくれるカットがあるのでお楽しみに!」とアピールした。



自身のX(旧ツイッター)などでも先行特典について、「会場で先行特典限定ブロマイドをお渡しします。後日発売後に、写真集と会場限定の別カバー特典を発送して頂くよ!ぜひゲットしてね」と告知。ファンからも「絶対絶対絶対ゲットします♡」「野音限定って言われたら買いたくなるじゃん」「セクシーふうかちゃん楽しみ」と購入の報告が多く寄せられていた。



◆熊澤風花(くまざわ・ふうか)2002年7月2日生まれ。埼玉県出身。2016年にデビューした3人組女性アイドルグループ「Task have Fun」のメンバーとして活動。2018年にはグラビアデビューを飾り、“アイドル史上最高傑作”として話題になる。2025年3月19日(水)に「Task have Fun」の3rdアルバム『Have Fun Days』が発売。また、同年5月に結成9周年記念ツアー「THIS IS TASK」を開催。そして、同年6月7日(土)に日比谷公園大音楽堂でTask have Fun結成10周年キックオフワンマンライブ supported by UP-T「Taskの野音」を開催。



(よろず~ニュース編集部)