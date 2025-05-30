JOC²ñÄ¹¤Ë¶¶ËÜÀ»»Ò»áÍÊÎ©ÏÀ¡¡ÅÄÅè¹¬»°»áÉâ¾å¤Ë°ìÉô¤Ç°ÛÏÀ
¡¡6·î¤ËÌò°÷¤ò²þÁª¤¹¤ëÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¿·²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¶¶ËÜÀ»»Ò¸µ¸ÞÎØÁê¡Ê60¡Ë¤ò¶¯¤¯¿ä¤¹À¼¤¬°ìÉô¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Á°ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë²ñÄ¹¤ÎÅÄÅè¹¬»°»á¡Ê67¡Ë¤¬¸õÊä¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·Ð°Þ¤ò½ä¤Ã¤ÆJOC¤Î¸µÌò°÷¤é¤¬°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¶ËÜ»á¤ÎÍÊÎ©¤òÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤â5·î¾å½Ü¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¶¶ËÜ»á¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡JOC¤Ï6·î26Æü¤ÎÉ¾µÄ°÷²ñ¤Ç¿·Íý»ö¤òÁª½Ð¤·¡¢Æ±ÆüÃæ¤Ë¿·Íý»ö¤Ë¤è¤ë¸ßÁª¤Ç²ñÄ¹¤ò·è¤á¤ëÍ½Äê¡£Ä¹´üÎÅÍÜÃæ¤Î»³²¼ÂÙÍµ²ñÄ¹¡Ê67¡Ë¤¬Ç¤´üËþÎ»¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸åÇ¤ÁªÄê¤¬·ü°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¶ËÜ»á¤Ïº£²Æ¤Ë»²±¡Áª¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯¼£³èÆ°¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ»á¤ÏÅßµ¨¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¢²Æµ¨¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç·×7ÅÙ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ê¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÃ´ÅöÁê¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î²ñÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£