¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê50¡Ë¡¢±«¤¬¹ß¤ëÃæ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ê¿Í¤À¤Ê¤¢¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¡Ê50¡Ë¤¬¡¢¸ø±é¸å¤Ë±«¤¬¹ß¤ëÃæ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ú¸¶ÊþÈþ ¿åÃå»Ñ¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È&¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡SNS¤Ç¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²Ú¸¶¡£¸½ºß¡¢¼«¿ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ19ÅÔ»Ô22¸ø±é°Ê¾å¤ò½ä¤ë¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»³¸ý¸ø±é¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤È¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤ä³¤¤Î¹¬¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±«¤¬¹ß¤ëÃæ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®
¡¡29Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¤Ï¡ÖÊ¡²¬¸ø±é¤Î½ÐÂÔ¤Á¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡¢»ä¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë½ÐÂÔ¤Á¤·¤ÆÄº¤±¤Æ²Ú¸¶ÊþÈþ¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±«¤¬¹ß¤ëÃæ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ê¿Í¤À¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë