¡Ö»Ò¥Ö¥¿¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È´î¤Ó¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×ÀïÁè¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤¹»Ò¥Ö¥¿¥«¥Õ¥§¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¡¡
º£¤â¥í¥·¥¢¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¡£¤½¤Î³¹³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¢¤ÎÆ°Êª¤¬ÀïÁè¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¡¼¥¦¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Èµº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»Ò¥Ö¥¿¤Ç¤¹¡£Àï²Ð¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÌþ¤·¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¥Ö¥¿¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È´î¤Ó¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ç²º¤ä¤«¤ÇÀïÁè¤Ê¤É¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÆñÌ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ°Êª¤ÎÌþ¤·¸ú²Ì¤Ë¤Õ¤ì¡¢¿Í¡¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¥«¥Õ¥§¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¥Ö¥¿¤¿¤Á¤Ï¤¤ç¤¦¤â¥¡¼¥¦¤Ç¿Í¡¹¤Ë¹¬¤»¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£