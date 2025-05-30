¥·¥í¥«¡¢¤Õ¤ï¥Ó¥å¡¼¥óÅëºÜ¤ÎÊÉ³Ý¤±ÀðÉ÷µ¡ - ¼¼Æâ´³¤·¤¬´¥¤¤ä¤¹¤¤¿¿²¼¤Ø¤ÎÁ÷É÷¤â
¥·¥í¥«¤Ï¡¢Éý¹¤¤É÷¤òÆÏ¤±¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¡Ö¤Õ¤ï¥Ó¥å¡¼¥óµ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿ÊÉ³Ý¤±·¿¤ÎÀðÉ÷µ¡¡ÖÊÉ³Ý¤±¤Õ¤ï¥Ó¥å¡¼¥ó¡×¤ò6·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡£²Á³Ê¤Ï12,980±ß¡£
ÊÉ³Ý¤±¤Õ¤ï¥Ó¥å¡¼¥ó
±©º¬¡¦¥¬¡¼¥É¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Í¥¤·¤¤É÷¤«¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷¤Þ¤Ç¤òÁ÷¤ì¤ë¡Ö¤Õ¤ï¥Ó¥å¡¼¥óµ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢ÊÉÀßÃÖ·¿¤ÎÀðÉ÷µ¡¡£É÷ÎÌ¤Ï8ÃÊ³¬¤ÇÀßÄê¤Ç¤¡¢ºÇ¾®É÷ÎÌ¤Ç¤Ï¡ÖÌÚ¤ÎÍÕ¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¦²»¡×¤è¤ê¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÌó13dB¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¤¿¤á¿²¼¼¤Ê¤É¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¾å²¼60ÅÙ¡¢º¸±¦30ÅÙ¡¿75ÅÙ¤Î¼«Æ°¼ó¿¶¤ê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿¿²¼¤Ø¤ÎÁ÷ÉÕ¤¦¤â²ÄÇ½¡£Íß¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ø¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÉ÷¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¤³¤³¥Ô¥¿¥Ü¥¿¥ó¡×µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤Î¡Ö¤³¤³¥Ô¥¿¥Ü¥¿¥ó¡×¤òÄ¹²¡¤·¤·¡¢ËÜÂÎ¤¬´õË¾¤ÎÊý¸þ¤Ø¸þ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Á÷É÷¤·¤¿¤¤²Õ½ê¤ØÅª³Î¤ËÉ÷¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
²ÔÆ¯²»¤¬¾®¤µ¤¯¿²¼¼¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤
¿¿²¼¤Ø¤ÎÁ÷É÷¤â²ÄÇ½¡£¼¼Æâ´³¤·¤ÎÀöÂõÊª¤ØÉ÷¤òÅö¤Æ¤ä¤¹¤¤
Á÷É÷¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¼¼Æâ´³¤·¤ÎÀöÂõÊª¤¬´¥¤¤ä¤¹¤¤¡Ö°áÎà´¥Áç¥â¡¼¥É¡×¡¢30Ê¬¤´¤È¤ËÉ÷ÎÌ¤ò1ÃÊ³¬¤º¤Ä²¼¤²¤Æ±¿Å¾¤·ºÇ½ªÅª¤ËÉ÷ÎÌ1¤Ç±¿Å¾¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¡×¡¢É÷¤Î¶¯¼å¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤òÁ÷¤ë¡Ö¥ê¥º¥à¥â¡¼¥É¡×¡¢²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¼¼²¹¤ò¸¡ÃÎ¤·¼«Æ°¤Ç¼¼²¹¤Ë±þ¤¸¤¿É÷ÎÌ¤È±¿Å¾¾õÂÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ö¤ß¤Þ¤â¤ê¥â¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£¼«Æ°Åª¤Ë±¿Å¾¤ò³«»Ï¡¦Ää»ß¤¹¤ëÆþ¡¦ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼¤âÀßÄê²ÄÇ½¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÉý28¡ß±ü¹Ô26.5¡ß¹â¤µ34.8cm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó2.1kg¡£ÀßÃÖ¤ÏÊÉ¤Ø¤Î¥Í¥¸Î±¤á¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤Í¤¸¤ÈÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
ËÜÂÎ¤ÎÀßÄê¥¨¥ê¥¢¡£¼ó¿¶¤ê¤äÁ÷É÷¥â¡¼¥É¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼ÀßÄê¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¨¤ë
¥ê¥â¥³¥ó¤âÉÕÂ°¡£¥ê¥â¥³¥ó¤ÏÊÉ³Ý¤±¤·¤¿ËÜÂÎ¤Î±¦Â¦ÌÌ¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë
ÊÉ³Ý¤±¤Õ¤ï¥Ó¥å¡¼¥ó
±©º¬¡¦¥¬¡¼¥É¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Í¥¤·¤¤É÷¤«¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷¤Þ¤Ç¤òÁ÷¤ì¤ë¡Ö¤Õ¤ï¥Ó¥å¡¼¥óµ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢ÊÉÀßÃÖ·¿¤ÎÀðÉ÷µ¡¡£É÷ÎÌ¤Ï8ÃÊ³¬¤ÇÀßÄê¤Ç¤¡¢ºÇ¾®É÷ÎÌ¤Ç¤Ï¡ÖÌÚ¤ÎÍÕ¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¦²»¡×¤è¤ê¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÌó13dB¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¤¿¤á¿²¼¼¤Ê¤É¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
²ÔÆ¯²»¤¬¾®¤µ¤¯¿²¼¼¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤
¿¿²¼¤Ø¤ÎÁ÷É÷¤â²ÄÇ½¡£¼¼Æâ´³¤·¤ÎÀöÂõÊª¤ØÉ÷¤òÅö¤Æ¤ä¤¹¤¤
Á÷É÷¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¼¼Æâ´³¤·¤ÎÀöÂõÊª¤¬´¥¤¤ä¤¹¤¤¡Ö°áÎà´¥Áç¥â¡¼¥É¡×¡¢30Ê¬¤´¤È¤ËÉ÷ÎÌ¤ò1ÃÊ³¬¤º¤Ä²¼¤²¤Æ±¿Å¾¤·ºÇ½ªÅª¤ËÉ÷ÎÌ1¤Ç±¿Å¾¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¡×¡¢É÷¤Î¶¯¼å¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤òÁ÷¤ë¡Ö¥ê¥º¥à¥â¡¼¥É¡×¡¢²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¼¼²¹¤ò¸¡ÃÎ¤·¼«Æ°¤Ç¼¼²¹¤Ë±þ¤¸¤¿É÷ÎÌ¤È±¿Å¾¾õÂÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ö¤ß¤Þ¤â¤ê¥â¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£¼«Æ°Åª¤Ë±¿Å¾¤ò³«»Ï¡¦Ää»ß¤¹¤ëÆþ¡¦ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼¤âÀßÄê²ÄÇ½¡£
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÉý28¡ß±ü¹Ô26.5¡ß¹â¤µ34.8cm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó2.1kg¡£ÀßÃÖ¤ÏÊÉ¤Ø¤Î¥Í¥¸Î±¤á¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤Í¤¸¤ÈÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
ËÜÂÎ¤ÎÀßÄê¥¨¥ê¥¢¡£¼ó¿¶¤ê¤äÁ÷É÷¥â¡¼¥É¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼ÀßÄê¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¨¤ë
¥ê¥â¥³¥ó¤âÉÕÂ°¡£¥ê¥â¥³¥ó¤ÏÊÉ³Ý¤±¤·¤¿ËÜÂÎ¤Î±¦Â¦ÌÌ¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë