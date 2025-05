大阪・関西万博で6月15日に行われる『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』の新情報が発表された。国連パビリオンと吉本興業が開催するイベント。万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現と、持続可能な開発目標(SDGs)の達成への貢献を目指し、万博会場各所でさまざまな催しを実施する。JO1は、EXPO ホール「シャインハット」のステージのほか、東内・南の各ポップアップステージにも登場する。詳しい時間や場所などは後日公開される。

また「MY GOALS スタンプラリー」「そうだ!どんどんがんばろう!スタンプラリー」のプレゼント内容が決定。よしもとwaraii myraii館の「YOSE in EXPO」(ヨセ・イン・エキスポ)のタイムテーブルも明らかになった。■「YOSE in EXPO」タイムテーブル(1)午後1時15分〜1時45分/さや香、天才ピアニスト、コロコロチキチキペッパーズ、アキナ、ギャロップ(2)午後2時15分〜2時45分/豪快キャプテン、オダウエダ、ダブルヒガシ、バッテリィズ、ミルクボーイ(3)午後3時15分〜3時45分/紅しょうが、バイク川崎バイク、マユリカ、ロングコートダディ、銀シャリ(4)午後4時15分〜4時45分/フースーヤ、エルフ、囲碁将棋、見取り図、タカアンドトシMC:ガクテンソク、久代萌美