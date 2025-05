シェラトングランドホテル広島に、夏を楽しむ、甘くて楽しい2つのサマーパーティーが登場。

2025年7・8月限定のスイーツブッフェ「シェラトンサマーパーティー with ハーゲンダッツアイスクリーム」が、土曜・日曜・祝日に開催されます☆

シェラトングランドホテル広島「シェラトンサマーパーティー with ハーゲンダッツアイスクリーム」

期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日)までの土曜・日曜・祝日限定

時間: 3:00 p.m.〜4:30 p.m.

料金:1人 3,900円(税・サ込)/子供(4〜12歳)1,950円(税・サ込) ※幼児(3歳以下無料)

場所:ロビー階(L) ブッフェレストラン「ブリッジ」

予約・問い合わせ:082-262-7173(レストラン予約)、Web

シェラトングランドホテル広島にて、ハーゲンダッツアイスクリームを使用した「シェラトンサマーパーティー with ハーゲンダッツアイスクリーム」を開催。

7月と8月で異なるテーマを設けた、夏限定の月替わりスイーツブッフェです。

期間中、旬のフルーツを使ったスイーツや軽食など、30種類以上のメニューが登場します。

なかでも、パティシエが目の前で仕上げるスペシャルデザートには、ハーゲンダッツアイスクリームを使用。

バニラ・キャラメル・ストロベリー・グリーンティーの4種類から、好みに合わせて選べます☆

また、エグゼクティブペストリーシェフの中川新氏が、「夏を楽しむスペシャルなスイーツブッフェ」を企画。

KOL(キー・オピニオン・リーダー)として活躍中の浅田真由さん、広島で子育て世代から厚い支持を集めるママインフルエンサー・舛井奈美香さんと一緒に楽しい企画を展開します。

「こんなスイーツがあったらいいな」

そんな会話から生まれた、お2人ならではのアイデアが光るスイーツも注目です!

7月のシェラトンサマーパーティー with ハーゲンダッツアイスクリーム

夏の始まりを明るく彩る2025年7月は「Kawaii」がテーマ。

軽やかなパステルカラーに心ときめく、ホテルメイドのスイーツが勢揃いします。

涼やかでカラフルなパフェやきらきら輝くゼリー、愛らしいフォルムのケーキなどが登場。

ポップでハッピーな世界観を楽しめるスイーツブッフェです☆

コラボスイーツ by 舛井奈美香さん(広島ママインフルエンサー@namika_hiroshima)

広島ママインフルエンサーの舛井奈美香さんとコラボしたスイーツは、お子さま連れにも喜ばれる、かわいい見た目。

ベリーガナッシュをサンドした「ベリーザクザクマカロン」や

ふわふわのストロベリームースにナッツやチョコチップを入れた「ストロベリーポップ」などを考案されました。

平成時代に流行した、ビーズアクセサリーやキャンディポップをイメージし、音や食感も楽しめる“体験型スイーツ”になっているのが魅力です!

8月のシェラトンサマーパーティー with ハーゲンダッツアイスクリーム

2025年8月は、夏の終わりをしっとり彩る、夏祭りをイメージしたオリジナルスイーツがラインナップ。

りんご飴をイメージしたキャラメルムースに、たこ焼きシュークリーム、金魚が泳ぐゼリーなどが登場します。

遊び心あるスイーツに心弾ませ、ゆったりとした“お祭りの余韻”が楽しめるスイーツブッフェです☆

コラボスイーツ by 浅田真由さん(シェラトングランドホテル広島KOL)

シェラトングランドホテル広島のKOLを務める浅田真由さんは、小さなお子様も安心して食べられる、ヘルシーなスイーツを考案。

見た目もかわいらしい、米粉を使ってふんわり焼き上げた「グルテンフリーパンケーキ」は、ハーゲンダッツアイスクリームを添えて味わうことができます。

3歳以下のお子さん向け「キッズウエルカムフルーツプレート」なども用意される、小さなお子さんや健康志向の方にも嬉しいビュッフェです!

ハーゲンダッツアイスクリームでつくる「オリジナルパフェ」体験

ハーゲンダッツアイスクリームでつくる「オリジナルパフェ」体験では、ホテルメイドのプチクッキーやハートマカロン、チョコがけのポップコーンなどデコレーションを多数用意。

好みのハーゲンダッツアイスクリームにデコレーションして、自分だけの「オリジナルパフェ」が作れる、ちょっと贅沢な体験です。

思わず写真に残したくなるような、シェラトンサマーパーティーに相応しい、大人も子どもも楽しめる夏だけのスペシャル体験が用意されています☆

ウエルカムスイーツ

メニュー:

ピスタチオラズベリー宇治抹茶シュークリームルビーホワイトチョコババロアパッションマンゴー生チョコアールグレイクッキー

エグゼクティブペストリーシェフ 中川 新が手がけた 「ウエルカムスイーツ」は、5種類を用意。

ホテルパティシエオリジナルの特別なスイーツが、席でゲストを出迎えます!

ハーゲンダッツアイスクリームを使ったスペシャルデザートや、オリジナルパフェ作りも体験できる、土日祝限定の月替わりのスイーツブッフェ。

シェラトングランドホテル広島「シェラトンサマーパーティー with ハーゲンダッツアイスクリーム」は、土曜・日曜・祝日限定で開催です!

