¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡¦¿åµÜ¿õ¡¢´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ÇÄÁ²òÅú¤òÏ¢È¯¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤Î²ô¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëVTuber¤Î¿åµÜ¿õ¤µ¤ó¤¬¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢´Á»ú¤ÎÆÉ¤ßÊý¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¥²¡¼¥à¡Ø´Á»ú¤ÇGO¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¡£ÄÁ²òÅú¤ÎÏ¢Â³¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿åµÜ¿õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¯Åâ»È¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ê00¡§19¡§15¤´¤í¡Ë
¡¡¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤À¼¤È¸ÀÆ°¤¬¿Íµ¤¤Î¿õ¤µ¤ó¤Ï¡¢´Á»ú¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆüÇÛ¿®¤·¤¿¥²¡¼¥à¡Ø¶áµ¦ÎîÌ³¶É - Kinki Spiritual Affairs Bureau¡Ù¤Î¼Â¶·¤Ç¤â¡¢¡ÖÀÞÃï°Æ¡×¤ò¡Ö¤ª¤ê¤ª¤ê¤¢¤ó¡×¡¢¡Ö²â¥ö´Ø¡×¤ò¡Ö¤»¤¤¬¤Ï¤é¡×¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä©ÀïÁ°¤Ï¡Ö´Á»ú¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡ª¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¿õ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡ÖQ¡§¸¯Åâ»È¡×¢ª¡ÖA¡§¤È¤¦¤¬¤é¤·¡×¡¢¡ÖQ¡§¼ÀÉ÷¿×Íë¡×¢ª¡ÖA¡§¤Ä¤¦¤Õ¤¦¤é¤¤¤Ç¤ó¡×¡¢¡ÖQ¡§À¨»´¡×¢ª¡ÖA¡§¤¹¤´¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¸íÆÉ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¶ìÀï¡£ÉÔÀµ²ò¤ò¡Ö¤¹¤¦¤Á¤ã¤óEN¡Ê¥Û¥í¥é¥¤¥ÖEnglish¡Ë¤À¤«¤é¡×¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥´¥à¥º¥«¥·¥¤¥Ç¥¹¥Í¡¼¡×¤È¸íËâ²½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÌÓÁ¶¤¤¡×¤Î¡Ö¤Å¡×¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤¬¤ï¤«¤é¤ºÉÔÀµ²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÁô¶ý¡×¤Î²òÀâ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¤â¤¯¤º¡×¤ò¡Ö¤â¤º¤¯¡×¤È¸«´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÈ¯À¸¡£¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¯Èà½÷¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾Ð¤¤¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤Î²ô¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Î¤µ¤¯¤é¤ß¤³¤µ¤ó¤¬¡¢°ÊÁ°ËÜºî¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¤»¤¿¡ÖQ¡§¿¹ÎÓ¡×¢ª¡ÖA¡§¤â¤ê¤ê¤ó¡×¡ÖQ¡§Ì¤Á½Í¡×¢ª¡ÖA¡§¤ß¤½¤¢¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤òÁÛµ¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ß¤³¤Á¤ÎËå¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSu Ch. ¿åµÜ¿õ - FLOW GLOW¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¿åµÜ¿õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¯Åâ»È¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ê00¡§19¡§15¤´¤í¡Ë
¡¡¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤À¼¤È¸ÀÆ°¤¬¿Íµ¤¤Î¿õ¤µ¤ó¤Ï¡¢´Á»ú¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆüÇÛ¿®¤·¤¿¥²¡¼¥à¡Ø¶áµ¦ÎîÌ³¶É - Kinki Spiritual Affairs Bureau¡Ù¤Î¼Â¶·¤Ç¤â¡¢¡ÖÀÞÃï°Æ¡×¤ò¡Ö¤ª¤ê¤ª¤ê¤¢¤ó¡×¡¢¡Ö²â¥ö´Ø¡×¤ò¡Ö¤»¤¤¬¤Ï¤é¡×¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÌÓÁ¶¤¤¡×¤Î¡Ö¤Å¡×¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤¬¤ï¤«¤é¤ºÉÔÀµ²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÁô¶ý¡×¤Î²òÀâ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¤â¤¯¤º¡×¤ò¡Ö¤â¤º¤¯¡×¤È¸«´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÈ¯À¸¡£¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¯Èà½÷¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾Ð¤¤¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤Î²ô¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Î¤µ¤¯¤é¤ß¤³¤µ¤ó¤¬¡¢°ÊÁ°ËÜºî¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¤»¤¿¡ÖQ¡§¿¹ÎÓ¡×¢ª¡ÖA¡§¤â¤ê¤ê¤ó¡×¡ÖQ¡§Ì¤Á½Í¡×¢ª¡ÖA¡§¤ß¤½¤¢¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤òÁÛµ¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ß¤³¤Á¤ÎËå¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSu Ch. ¿åµÜ¿õ - FLOW GLOW¡×