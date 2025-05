レゴ(R)ブロックとNIKEがコラボレーションした「レゴ(R) Nike Dunk」の発売が決定。

レゴ(R)ブロックとNIKEが締結したグローバルパートナーシップを本格始動し、2025年夏よりコラボグッズと世界の都市でのアクティビティが展開されます☆

レゴ(R)ブロック「レゴ(R) Nike Dunk」

発売日:2025年7月1日(火)

先行予約:2025年5月29日(木)22時より受付開始

価格:15,480円(税込)

ピース数:1,180ピース

サイズ:約高さ25cm × 幅38cm 奥行13cm

対象年齢:10歳以上

販売店舗:レゴ(R)公式オンラインストア、全国のレゴ(R)ストア、レゴランド(R)・ジャパン・リゾート(※予約受付は対象外)、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪

※予約受付対象店舗に関しては、各店舗に問合せください

※製品の取り扱いがない店舗もあります

※NIKEの一部直営店舗、およびNike.comでも取り扱い予定です

NIKEとの複数年にわたるグローバルパートナーシップを締結したレゴグループ。

レゴ(R)ブロックが持つ“無限の創造力”と、NIKEの“Just Do It ”精神を融合し、子どもたちを遊びとスポーツの世界へと誘います!

2025年夏より、世界各都市でさまざまなアクティビティを展開するほか、レゴ(R)セットやフットウェア・アパレル・アクセサリーなど多彩なコラボレーション製品を展開される予定です!

そんなコラボレーション製品の第1弾として、レゴ(R)ブロックから「レゴ(R) Nike Dunk」を発売。

1,180ピース構成の「レゴ(R) Nike Dunk」は、10歳以上のファンを対象にしたレゴ(R)セットです。

アイコニックな「Nike Dunk」スニーカーや回転するバスケットボール、スポーツファンにおなじみ「Dunk」スローガンをレゴ(R)ブロックで再現。

組み立てた後は、ディスプレイとして楽しむことも可能です。

スニーカー内部には、チャンピオンリングや小物を収納できる秘密の引き出しと、カラーカスタマイズを楽しめる交換用シューレースも付属。

「Nike Dunk」は、誕生から40年以上にわたり愛されてきた、アイコニックなスニーカーです。

そんな「Nike Dunk」にインスパイアされた「レゴ(R) Nike Dunk」は、スニーカーカルチャーとレゴ(R)ブロックの創造力、バスケットボールの魅力が見事に融合したコレクターズグッズ。

さらに、バスケットボールをモチーフにしたユニークなミニフィギュア「B’Ball Head(ビーボール ヘッド)」も付属されています。

なお、2025年9月には、NIKEとコラボした新しいレゴ(R)セットも登場予定。

詳細は、2025年夏に発表予定です!

また、コラボレーションしたNIKE製品の第1弾は、2025年8月1日に「Nike Air Max Dn x レゴ(R)コレクション」としてアパレルやアクセサリーを発売。

2025年9月1日には「Nike Dunk Low xレゴ(R)コレクション」など、新しいグッズも登場を予定しています。

これらのコラボ製品はすべて、レゴ(R)ブロックの象徴であるポッチやレゴ(R)ミニフィギュアなど、レゴ(R)ブロックならではの遊び心あるデザイン。

そこに、NIKEのスポーツカルチャーやブランドDNAを融合させてています☆

グローバルアスリート:アジャ・ウィルソン選手も参加

レゴグループとNIKEによるパートナーシップの取り組みには、WNBAで3度のMVPを受賞したアジャ・ウィルソン選手も、グローバルアスリートとして参加。

デジタル上で展開する新たな遊びの世界を通じて、子どもたちの関心を高め、パートナーシップのサポートを予定しています。

アジャ・ウィルソン(A’ja Wilson)選手 コメント

私は、子どもの頃からレゴ(R)ブロックで遊ぶのが大好きで、レゴ(R)ブロックが持つ遊びと創造力がスポーツだけでなく、学校生活や人生においても私を支えてくれたと思います。

今回、レゴグループとNIKEのパートナーシップに参加できることをとても光栄に思っています。

子どもたちはもちろん、大人の皆さんにもポジティブな影響を与えられると期待しています。

レゴ(R)ブロックによる遊びとスポーツが融合した体験を世界中で展開

開催予定:

【LEGO(R) Play Arena】

2025年6月7日(土)〜6月11日(水)カリフォルニア州 レゴランド(R)・カリフォルニア・リゾート

【Nike Summer Playground/energy days】

2025年7月19日(土)〜7月27日(日)ロンドン

※ほか、上海や北京など中国の主要都市でもイベントやアクティベーションを展開

※日本での各種イベントの実施は未定

世界中のさまざまな地域で活動的、かつ創造的な遊びの機会を広げることに取り組むレゴグループとNIKE。

国際連合(国連)が制定した、6月11日「国際遊びの日」における取り組みも支援しています。

今後数か月にわたり、レゴグループとNIKEは世界中のさまざまな地域にて、遊びとその楽しさを届ける予定です!

その一環として2025年6月7日〜6月11日の期間、カリフォルニア州のレゴランド(R)・カリフォルニア・リゾートにて、NIKEとともに「LEGO(R) Play Arena」を展開。

バスケットボールをテーマに、オリジナルのレゴ(R)ミニフィギュア アスリート トレーディングカードを作れるイベントです。

ほかにもミニバスケットボールジャージを組み立てたり、3ポイントシュートに挑戦したりと、多彩なアクティビティを体験できます☆

また、夏のフットボールシーズンが盛り上がる2025年7月19日〜7月27日の期間は、ロンドンにて「Nike Summer Playground」を開催。

このイベントでは、創造力あふれる“遊びの世界”を体験でき、家族連れや子どもたちがフットボールをテーマにした多彩なプログラムに参加できます。

期間中、非営利団体とのパートナーシップによる女の子たちの自信を育む「energy days」も実施。

中国では、NIKEが上海や北京をはじめとする主要都市で、コラボレーションによるイベントや店頭ディスプレイを展開。

上海の「House of Innovation」でのアクティベーションを通じて、両ブランドのパートナーシップによるエネルギーをさらに拡大していきます!

さらに、NIKEは上海でリサイクルシューズをもとに作られた多目的コートを、2025年秋に公開予定です。

子どもたちの積極的なプレーを刺激するこのコートは、NIKEが掲げる「中国において100のコートを整備する」という取り組みの一環。

すでに42コートが完成しており、イベントの詳細は、後日発表されます☆

レゴグループ 新規事業担当 製品部門SVP フェデリコ・ベッガー(Federico Begher)氏 コメント

遊びには、すべての子どもたちにインスピレーションを与え、創造力を引き出す素晴らしい力があります。

私たちレゴグループは、その力を心から信じています。

バスケットボールの楽しさと創造力の魔法を融合させ、遂にNIKEとのパートナーシップの記念すべき第一章をスタートできることにとても興奮しています。

NIKE グローバルキッズ担当副社長 カル・ダワーズ(Cal Dowers)氏 コメント

NIKEは、スポーツを通じて子どもたちの可能性を引き出すことに全力を注いでいます。

アスリートから地域社会まで、NIKEの持つ力を最大限に活用することで、子どもたちがスポーツの楽しさを生涯にわたり体験できるよう働きかけてきました。

レゴグループとのパートナーシップは、すべての子どもたちにスポーツを通じた遊びを届けるという、私たちの想いをより強固にするものです。

NIKE 副社長 兼 チーフ・インパクト・オフィサー バネッサ・ガルシア=ブリト(Vanessa Garcia-Brito)氏 コメント

NIKEは、すべての若者がスポーツを楽しみ、自分の可能性を最大限に発揮できる“アクティブでインクルーシブな世界”の実現を目指し、ユーススポーツの未来を切り拓いています。

コーチングを通じて、スポーツに“楽しさ”を取り戻し、すべての子どもたちに生涯にわたりスポーツを楽しむ機会を与え、彼らの夢を叶えるサポートを行っていきます。

NIKEとコラボレーションによる、バスケットボールの楽しさを取り込んだ新しいレゴ(R)セット。

レゴ(R)ブロックの「レゴ(R) Nike Dunk」は、2025年7月1日発売です!

