Á°ÅÄ°¦¡¢¡È27Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¶¦±é¡ÉÂçÊª½÷Í¥¤ËÁø¶ø 2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¶öÁ³¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/30¡Û½÷Í¥¤Î¹âÅçÎé»Ò¤¬5·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸µ»ÒÌò¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄ°¦¤¬Áø¶ø¤·¤¿ÂçÊª½÷Í¥
¹âÅç¤Ï¡Ö¤ªÍÎÉþ²°¤µ¤ó¤Çµ×¡¹¤Ë¡¢°¦¤Á¤ã¤ó¤ÈÁø¶ø¡×¤ÈÁ°ÅÄ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤´²ÈÂ²¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¡×¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿»þ¤ÎÁ°ÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¹âÅç¤ÈÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¿·À¸ ¥È¥¤¥ì¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó¡×¡Ê1998Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á ¾ð±ê¡×¡Ê2005Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¡Ö¤µ¤¯¤é½ð¤Î½÷¤¿¤Á¡×¡Ê2006Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Ê¤É27Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¶¦±é¡£¤·¤«¤·¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÅÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤¬¡ÖÎé»Ò¤µ¤ó¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤´°ì½ï¤·¤Æ°ÊÍè¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤µ¤óËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¶öÁ³¡×¡Ö¿·À¸ ¥È¥¤¥ì¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄ°¦¤¬Áø¶ø¤·¤¿ÂçÊª½÷Í¥
¢¡¹âÅçÎé»Ò¡¢Á°ÅÄ°¦¤ÈÁø¶ø
¹âÅç¤Ï¡Ö¤ªÍÎÉþ²°¤µ¤ó¤Çµ×¡¹¤Ë¡¢°¦¤Á¤ã¤ó¤ÈÁø¶ø¡×¤ÈÁ°ÅÄ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤´²ÈÂ²¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¡×¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿»þ¤ÎÁ°ÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¹âÅç¤ÈÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¿·À¸ ¥È¥¤¥ì¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó¡×¡Ê1998Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á ¾ð±ê¡×¡Ê2005Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¡Ö¤µ¤¯¤é½ð¤Î½÷¤¿¤Á¡×¡Ê2006Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Ê¤É27Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¶¦±é¡£¤·¤«¤·¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÅÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¹âÅçÎé»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÁ°ÅÄ°¦¤¬È¿±þ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤¬¡ÖÎé»Ò¤µ¤ó¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤´°ì½ï¤·¤Æ°ÊÍè¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤µ¤óËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¶öÁ³¡×¡Ö¿·À¸ ¥È¥¤¥ì¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û