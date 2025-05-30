¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÄÌø°æ»Ô¤Î»ùÆ¸80¿Í¤¬¡Ö¶âµû¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡×ºî¤ê¤ËÄ©Àï
¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Ìø°æ»Ô¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¡Ö¶âµû¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìø°æ¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶âµû¤Á¤ç¤¦¤Á¤óºî¤ê¡£
4Ç¯¤Î»ùÆ¸¡¢¤ª¤è¤½80¿Í¤¬Ìø°æ¹°è¥·¥ë¥Ðー¿Íºà¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢¶âµû¤Á¤ç¤¦¤Á¤óºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î»ØÆ³¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Á¤ç¤¦¤Á¤óºî¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ùÆ¸¥¤¥ó¥¿¡Ë
¡Ö¤Î¤ê¤ò¤Ï¤Ã¤Æ¡¢»æ¤òÅ½¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡Öµû¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ·Ð¸³¡¦ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¶âµû¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶âµû¤Á¤ç¤¦¤Á¤óºî¤ê¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤Ç20²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¶âµû¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡×¤Ï6·î28Æü¤«¤é8·î29Æü¤Þ¤Ç¤æ¤á¥¿¥¦¥óÌø°æ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£