¥Þ¥êー¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤Ë¤â»Å¤¨¤¿µÜÄî²è²È¥ë¥É¥¥―¥Æ¡¡31Æü¤«¤é²¼´Ø»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤ÇÆÃÊÌÅ¸
²¼´Ø»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡Ö²Ö¤ÎµÜÄî²è²È¥ë¥É¥¥―¥Æ¡×¤Î³«Ëë¼°¤ÈÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«Ëë¼°¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤ÆÅ¸Í÷²ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆâÍ÷²ñ¤Ç¤Ï¾·ÂÔµÒ¤é¤¬ºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥¨ー¥ë¡á¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥ë¥É¥¥ー¥Æ¤Ï1759Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¥Ù¥ë¥®ーÆîÅìÉô¥ï¥í¥óÃÏÊý¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥É¥¥ー¥Æ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤ï¤ì¤ë³°Íè±à·Ý¿¢Êª¤ÎµÏ¿¡ØÈþ²ÖÁª¡Ù¤ÎÆ¼ÈÇ²èÁ´144ÅÀ¤ä¡¢µ®½Å¤ÊÆùÉ®²è0¤Ê¤É¤ª¤è¤½160ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¼´Ø»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡¡´Øº¬²Â¿¥³Ø·Ý°÷¡Ë
¡ÖÈþ¤·¤¤¿§»È¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¡¢¿ð¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë²èÌÌ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÆÃÊÌÅ¸¡Ö²Ö¤ÎµÜÄî²è²È¥ë¥É¥¥ー¥Æ¡×¤Ï¡¢31Æü¤«¤é7·î21Æü¤Þ¤Ç²¼´Ø»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£