¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤â2¿Í¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¥¿¡¼¥¶¥ó¡ÖKO¤¹¤ë¤À¤±¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖK¡Ý1¡×¤Ï30Æü¡¢31Æü¤Ë²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖK¡Ý1¡¡BEYOND¡×¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤È²ñ¸«¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤ÇK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉGP¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÀï¤¦¥Þ¥Ï¥à¡¼¥É¡¦¥µ¥Ã¥¿¥ê¡Ê34¡áTEAMÂçÏÂº²¡Ë¤Ï87¡¦0¥¥í¤È¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¿¡¼¥¶¥ó¡Ê24¡á¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï89¡¦4¥¥í¤Ç·×ÎÌ¤ò1È¯¥Ñ¥¹¡£¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥¶¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤·¤¿KO¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£5¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤À¤Ã¤¿¤¬ÂÎÄ´¤â¤¤¤¤¡×¤ÈKO¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÀë¸À¡£¤µ¤¹¤¬30Àï30¾¡¤Ç27KO¤ÈÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¹¶·â¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡£¥è¥¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â½çÄ´¤Ç¡Ö¥è¥¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ã¥¿¥ê¤Ï8¥«·î¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¡£¡Ö½àÈ÷ËüÁ´¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥¶¥ó¤«¤éÇ¯´ó¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤À19ºÐ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¡¼¥¶¥ó¤È³Ú¤·¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡