¡Ú³«ºÅ¡¿Ãæ»ß¤Ï¤É¤¦·è¤Þ¤ë¡©¡¦31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÅ·µ¤¾ðÊó¤â¡ÛÂè47²óÂÎ©¤Î²Ö²Ð 2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á¡¡Åìµþ¡¦¹ÓÀî²ÏÀîÉß¤Ç1Ëü4010È¯¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡¡¤Ê¤¼5·î³«ºÅ¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÑÍ÷¾ì½ê¤Ï¡©
¤¢¤¹5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡ÖÂè47²óÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ìó1»þ´Ö¤Ë1Ëü4010È¯¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¤¢¤¹¡Ê31Æü¡Ë±«¤ÈÉ÷¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
²èÁüÄó¶¡¡§ÂÎ©¶è
ÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡¡¤¤¤Ä³«ºÅ¡©
¡ÖÂè47²óÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å7:20¡Á¸á¸å8:20¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê»þ¤ËÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©
1¡¡É÷Â®7£í°Ê¾å¤ÎÉ÷¤¬10Ê¬°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2¡¡Âç±«·ÙÊó¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3¡¡²Ö²ÐÂÇ¾å¾ì½êÉÕ¶á¤ÇÍîÍë¤¬¤¢¤ë¤Þ¤¿¤ÏÍîÍë¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨¡¡Âç±«Ãí°ÕÊó¡¢ÍëÃí°ÕÊóÅù¤ÎÃí°ÕÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢´í¸±¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡¡¤Ê¤¼5·î³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¡©
¡ÖÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡×¤Ï¡¢ÎãÇ¯7·î²¼½Ü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ©¶è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7·î²¼½Ü¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢
¡¦Ç®Ãæ¾ÉÅù¤Î·ò¹¯¾å¤Î¥ê¥¹¥¯
¡¦Å·¸õ¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤Î¥ê¥¹¥¯
¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³«ºÅ»þ´ü¤Î¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¡Æ¤¤Î·ë²Ì¡¢¾åµ¥ê¥¹¥¯¤¬ºÇ¤âÄã¤¤5·îËö¤Ë³«ºÅÆüÄø¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡¡¤É¤³¤Ç³«ºÅ¡©
¡ÖÂè47²óÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¹ÓÀî²ÏÀîÉß¡ÊÀ¾¿·°æ¶¶¡ÁÀé½»¿·¶¶´Ö¡Ë¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÂÇ¾å¾ì½ê¤Ï¡¢Àé½»Â¦¤Ç¤¹¡£
ÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡¡²¿È¯ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë¡©
º£Ç¯¤Ï¡¢Àé½»½É³«½É400Ç¯¤òµÇ°¤·1010¡Ê¤»¤ó¤¸¤å¡ËÈ¯¤òÁý¤ä¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ14010È¯¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¢¨ÎãÇ¯¤Ï13000È¯
ÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡¡ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¡©
JR¡¦Åìµþ¥á¥È¥í¡¦ÅìÉðÅ´Æ»¡¦¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÖËÌÀé½»±Ø¡×¤«¤éÌó1.5KmÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÌÊâ¤ÇÌó22Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¡Ö¾®¿û±Ø¡×¡Ö¸ÞÈ¿Ìî±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÌó30Ê¬¡¢¡ÖÇßÅç±Ø¡×¤«¤éÌó35Ê¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÑÍ÷¾ì½ê¤Ï¡©
¡ÖÂè47²óÂÎ©¤Î²Ö²Ð¡×¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²²ñ¾ì¤ÎËÌÂ¦¡¢À¾¿·°æÂ¦¤Î¤Û¤¦¤¬Èæ³ÓÅªº®»¨¤¬¾¯¤Ê¤¯´ÑÍ÷¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àé½»¿·¶¶¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆú¤Î¹¾ì¡×¤«¤é¤â¡¢²Ö²Ð¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï´ØÅì¡¦ÅìËÌ¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë·Ù²ü¡Ê30Æü17»þ»þÅÀ¡Ë
¤¢¤¹31Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢´ØÅì¤ÈÅìËÌÃÏÊý¤ÇÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£°ìÅÙ¼ý¤Þ¤Ã¤¿Âç±«¤¬ºÆ¤Ó¡È·ÙÊóµé¡É¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢´¨¤µ¤â¸·¤·¤¤¡£°ìÊý¡¢ÍâÆü¤ÎÆüÍËÆü¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÀ²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢µ¤²¹¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£TBS¥¦¥§¥¶¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»°¥ö¿¬ÃÎ»Òµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤¢¤¹31Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢´ØÅì¤ÈÅìËÌÃÏÊý¤ÇÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£°ìÅÙ¼ý¤Þ¤Ã¤¿Âç±«¤¬ºÆ¤Ó¡È·ÙÊóµé¡É¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢´¨¤µ¤â¸·¤·¤¤¡£°ìÊý¡¢ÍâÆü¤ÎÆüÍËÆü¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÀ²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢µ¤²¹¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£TBS¥¦¥§¥¶¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»°¥ö¿¬ÃÎ»Òµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤¢¤¹ÅÚÍËÆü¤Ï´ØÅì¤ÈÅìËÌÃÏÊý¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÌÀÆü¤Ï¡Ö´¨Îä±²¤Î±Æ¶Á¤ÇºÆ¤ÓÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¡£ÆÃ¤ËÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤¬100mm°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î±«¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö1ÆüÃæ¡×¹ß¤êÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£ÅÚÍËÆü¤Î³°½ÐÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢±«¶ñ¤Î½àÈ÷¤È·ÙÊó¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£