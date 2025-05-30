Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡×¤Ê¤ÉÂç±«¤Îµ¬À©´ð½à¤ò6·î1Æü¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Ø¡¡24»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¡ÖÏ¢Â³¹ß±«ÎÌ¡×¤ËÂå¤¨¤Æ¡ÖÅÚ¾í±«ÎÌ¡×¤òÆ³Æþ¡¡JRÅì³¤
JRÅì³¤¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î±¿Å¾¤òÂç±«¤Çµ¬À©¤¹¤ëºÝ¤Î´ð½à¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢1»þ´Ö±«ÎÌ¤¬60mm°Ê¾å¤ä24»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¹ß±«ÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏ¢Â³¹ß±«ÎÌ¡×¤ò´ð½à¤Ë¡¢±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤ä½ù¹Ô¤Ê¤É¤Î±¿Å¾µ¬À©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ï30Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢±¿Å¾µ¬À©¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢Â³¹ß±«ÎÌ¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¹ß¤Ã¤¿±«¤¬¤É¤ì¤À¤±ÅÚ¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¡ÖÅÚ¾í±«ÎÌ¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚ¾í±«ÎÌ¤Îµ¬À©ÃÍ¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î±èÀþ59¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿±«ÎÌ·×¤´¤È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯Áý²Ã¤¹¤ëÄ¹»þ´Ö¤Î±«¤Î±Æ¶Á¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê´ð½à¤Ï¡¢6·î1Æü¤«¤é±¿ÍÑ³«»Ï¤Ç¤¹¡£