¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¹¹¿·Ãæ¡×À¾ÌîÌ¤É±¡¢Ì¼¤Î¡ÈÉ¬»à¤¹¤®¤ë¡É»Ñ¤Ë¡ÖÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¿¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤µ¤ó¤Ï5·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÌîÌ¤É±¤È»Ò¤É¤â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¡¢Æ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¿¤Í¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥ê¥â¥³¥ó¹¥¤¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¹¹¿·Ãæ¡×¡Ö¥ê¥â¥³¥ó¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬É¬»à¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¬¥Õ¥¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¥å¡¼¥Ô¡¼¥Ë¥³¥ê¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÌîÌ¤É±¤È»Ò¤É¤â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¥å¡¼¥Ô¡¼¥Ë¥³¥ê¤Á¤ã¤ó¡×À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤è¤ê¥ê¥â¥³¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥½¥Õ¥¡¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ëÀ¾Ìî¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤òÍß¤·¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ËÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥â¥³¥ó¼è¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°é»ù»Ñ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¤¯Åê¹Æ¡£22Æü¤Ë¤â»äÉþ»Ñ¤Ç»Ò¤É¤â¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)