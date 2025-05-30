ÆüËÜÀ¯ÉÜ ¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤ÎÊø²õ¤ò¼õ¤±¥·¥ê¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò°ìÉô²ò½ü¤Ø
¡¡À¯ÉÜ¤Ï30Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç¡¢Ä¹Ç¯ÆÈºÛ¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¿¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤ÎÊø²õ¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÅì¥·¥ê¥¢¤Ë²Ê¤·¤Æ¤¤¤¿»ñ»ºÅà·ë¤Ê¤É¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤Î°ìÉô¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¤âÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°¸þ¤¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Î´íµ¡¤ÇÈèÊÀ¤·¤¿¥·¥ê¥¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¡Ä¡Ä¡×¡ÊÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ë
¡¡¥·¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤ËÄ¹Ç¯ÆÈºÛ¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¿¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¡¢¤½¤Î¸å»ÃÄêÀ¯¸¢¤¬¹ñ²È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¡ÖÊñÀÝÅª¤ÊÀ¯¼£Åª²ò·è¤È¡¢¹ñÌ±ÏÂ²ò¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¥·¥ê¥¢»ÃÄêÀ¯¸¢¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¶¨Ä´¤·¡¢¡ÖÊ¿ÏÂÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤ÊÂÎÀ©°Ü¹Ô¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤â13Æü¡¢¥·¥ê¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò²ò½ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë