ÂçÀã¤ÎÃæ¤Ç¥Ç¥¶¡¼¥È¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§!? ·ëº§¼°¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤±é½Ð¤Ë¶ÃØ³¡ãÃÏ¹ö¤Î·ëº§¼° 4¡ä¡ÚËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¤Ï¤Ê¤· Vol.69¡Û
ÆÉ¼Ô¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¡¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô¤¬Ì¡²è²½¤¹¤ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¥«¥Ã¥×¥ë¤Î·ëº§¼°¤¬Ç¯Ëö¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿A¤µ¤ó¤ÏÉÔ°Â¤Ë´Ù¤ë¡£½àÈ÷¤äÍ½ÄêÄ´À°¤Ë¶ìÇº¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Æ±Î½¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤«-¡£
¢£¤³¤ó¤Ê¤Ë´¨¤¤Æü¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÃÈË¼¤¬¸Î¾ã!?
Æ±Î½¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê´¨¤µ¤ËÂÑ¤¨¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
´¨¤µ¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¿Ì¤¨¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤½¤¦¤ÊÉÔ°Â¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÆü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È²ù¤ä¤à¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢´¨¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¤Î¼°¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢Æ±´ü¤È¡Ö´¨¤¤¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÏÃ¤Ï¤½¤ì°Ê¾åÂ³¤«¤º¡¢Æó¿Í¤È¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÔ°Â¤Ë²×¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ëº§¼°¤È¤¤¤¦²Ú¤ä¤«¤Ê¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢³Ú¤·¤à¤É¤³¤í¤«¿´ÇÛ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÀã¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤±é½Ð¤¬¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢¼°¤ÎºÇ¸å¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¶Ã¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬²°³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤µ¤Ë±³¤Ç¤·¤ç¡Á¡ª¤È¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É÷¤¬Îä¤¿¤¯ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¼è¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£¥±¡¼¥¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÎä¤¨¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤Î´¨¤µ¤ÎÃæ¤Ç´Å¤¤¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ë¶É¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÃÈ¤«¤¤²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±Î½¿·º§¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡©
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤ÏÆÉ¼Ô¤Î¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Æ¥¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ë°ìÉôÀ¸À®·ÏAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)