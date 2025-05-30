¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡ÛÅìµþ¥Ù¥¤¤Ï·è¾¡¤ÇÁÏÉô»þ¤Î¥æ¥ËÃåÍÑ¡¡SHÆ£¸¶Ç¦¡Öµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤ÎÅìµþ¥Ù¥¤¤Ï23Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¡¦BLÅìµþÀï¡Ê6·î1Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2µ¨¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦Âç°ìÈÖ¤Ø¡¢SHÆ£¸¶Ç¦¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤·¥¿¥Õ¤Ê»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤ËSH¤È¤·¤Æ¾õ¶·¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¾Ç¤é¤º¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¤±¤É¤Þ¤º¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖ¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ÎBLÅìµþÀï¤Ç¤Ï¡¢»÷¤¿¿§¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ÆÁÏÉôÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëÇò¤È¹õ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥µ¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£Æ£¸¶¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥Ü¥¿¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¨¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡£µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡WTBº¬ÄÍÞ«²í¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¥¯¥Ü¥¿ÁÏÀß»þ¤ÎOB¤«¤é¡¢ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÏÃ¤È¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖÀÎ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤Î¡Ê¥Á¡¼¥à¤ò¡Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»Ù¤¨¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£