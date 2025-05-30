µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÈ÷ÃßÊÆ¡É¤ÎÌ£¤Ï¡ÄµîÇ¯»º¡¦¸Å¸ÅÊÆ¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤â¡Ö¸Ä¡¹¤Ç¿©¤Ù¤¿¤éÉáÄÌ¤Î¤´ÈÓ¡× ¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤ËÊ¹¤¯¡È¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î°ì¼ê´Ö¡É¤È¤Ï¡© ¿·³ã
¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ2000±ßÂå¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆ¡£º£²óÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2022Ç¯»º¤È2021Ç¯»º¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¸Å¸ÅÊÆ¡¦¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ ÀºÊÆºî¶È»Ï¤Þ¤ë
¡Úã·Æ£Àµ¹·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ËÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ï°Õ·ÀÌó¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Ç¤¹¡£Ä¹²¬»Ô¤ÎÀºÊÆ¹©¾ì¤ËÅþÃå¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÀºÊÆºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
Ä¹²¬»Ô¤ÎÌî¾åÊÆ¹ò¤¬ÀºÊÆ¤äÂÞµÍ¤á¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥ó¥¥Ûー¥Æ¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤¬·ÀÌó¤·¤¿¸Å¸ÅÊÆ¤È¸À¤ï¤ì¤ë2022Ç¯»º¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ç¤¹¡£
¡Úã·Æ£Àµ¹·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡Ö¿§¤Ï¤ä¤äÂù¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹á¤ê¤ò¤«¤¤¤Ç¤âÉáÄÌ¤Î¥³¥á¤ÈÆÃÃÊÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¢£È÷ÃßÊÆ¤ÎÌ£¤Ï¡©¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ÏÍÍ¡¹
5¥¥í2000±ßÁ°¸å¤Î²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤¦¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤¬½µÌÀ¤±°Ê¹ß¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£
5·î29ÆüÈ÷ÃßÊÆ¤ÇÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëµîÇ¯»º¤«¤é2021Ç¯»º¤Î¥³¥á¤ò»î¿©¤·¤¿¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¡£
¡Ú¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÁê¡Û
¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤É¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×
º£²óÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¸Å¸ÅÊÆ¡¦¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú70Âå¡Û
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤¡£¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÌ£¤¬¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡Ú20Âå¡Û
¡ÖÃÍÃÊ¤¬°Â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤ÈÌ£¡¦ÉÊ¼Á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡Ú50Âå¡Û
¡ÖÀÎ¤è¤êÉÊ¼Á¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¹ó¤¤Ì£¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡Ú20Âå¡Û
¡ÖÄñ¹³´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤ÞÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¡¢°Â¤¤¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤ÇÇã¤¦¡×
¢£¡È¸ÅÊÆ½¡ÉÆÃÍ¤Ê¹á¤ê¤È¤Ï¡Ä¡Ö¸¼ÊÆ¤ÎÉ½ÌÌ¤Î»é¼Á¤¬»À²½¡×
¼ÂºÝ¤ËÌ£¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡ÄÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥á¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¿·³ãÂç³Ø¤Î»°¥Ä°æÆÃÇ¤¶µ¼ø¡£
´¢±©Â¼¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¿·Âç¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ÎµîÇ¯»º¤È2023Ç¯»º¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¸Å¸ÅÊÆ¤ÎÀ®Ê¬¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸¼ÊÆ¤ÎÉ½ÌÌ¤Î»é¼Á¤¬»À²½¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·³ãÂç³Ø¡¡»°¥Ä°æÉÒÌÀ ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Û
¡ÖÅµ·¿Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥¥µ¥Êー¥ë¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»é¤Ã¤Ý¤¤¡¢·ù¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸ÅÊÆ½¤ÎÆÃÍ¤Ê¹á¤ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¡×
¢£µîÇ¯»º¡¦¸Å¸ÅÊÆ¤Ê¤É¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡ªÌ£¤Ë°ã¤¤¤Ï¡Ä
¤½¤ì¤¬Ì£¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä²ÈÄíÍÑÀºÊÆ´ï¤ÇÀºÊÆ¤·¤¿¿·Âç¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ÎµîÇ¯»º¡¢2022Ç¯»º¡¢2020Ç¯»º¤ò¿æ¤¤¤ÆÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢µîÇ¯»º¡£
¡Úã·Æ£Àµ¹·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡ÖÎ³Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ç´¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥³¥á¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù2022Ç¯»º¤Î¸Å¸ÅÊÆ¤Ï¡Ä
¡Ú¿·³ãÂç³Ø¡¡»°¥Ä°æÉÒÌÀ ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Û
¡Ö¿©´¶¤Ï°ã¤¦¡×
¡Úã·Æ£Àµ¹·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡Ö¾¯¤·¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´Å¤ß¤â¾¯¤·¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µîÇ¯»º¤È¤ÏÌÀ³Î¤ÊÌ£¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤À¡¢2020Ç¯»º¤Î¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ä
¡Úã·Æ£Àµ¹·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡Ö¿©´¶¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´Å¤ß¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡£µîÇ¯»º¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2022Ç¯»º¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌÀ³Î¤Ë¤³¤³¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ú¿·³ãÂç³Ø¡¡»°¥Ä°æÉÒÌÀ ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Û
¡Ö2Ç¯·Ð¤Ä¤È¿©´¶¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¹á¤ê¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦2Ç¯¸Å¤¤¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡×
2022Ç¯»º¤È2020Ç¯»º¤Î¥³¥á¤ËÌ£¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Úã·Æ£Àµ¹·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡Ö¿·ÊÆ¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡ÊÈ÷ÃßÊÆ¤¬¡Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ú¿·³ãÂç³Ø¡¡»°¥Ä°æÉÒÌÀ ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Û
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¸Ä¡¹¤Ç¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¤´ÈÓ¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
º£²ó¤ÏÄã²¹¼¼¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥á¤ò¿æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¡Ú¿·³ãÂç³Ø¡¡»°¥Ä°æÉÒÌÀ ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Û
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ÉÍý¤·¤¿²¹ÅÙ´Ä¶¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯Æ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
¢£¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤ËÊ¹¤¯¡ª¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î°ì¼ê´Ö
¿·³ã»Ô¹¾Æî¶è¤Ç¥³¥á¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¸Þ¥ÄÀ±¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤ÎÊÒ»³´î¹°¤µ¤ó¤Ï°ì¼ê´Ö²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸Þ¥ÄÀ±¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡¡ÊÒ»³´î¹°¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÈÖ¸Å¤¤¥³¥á¤Ï´¥Áç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¿å²Ã¸º¤Ç¤ä¤ì¤Ð¹Å¤¯¤Ê¤ë¡£¸Å¤¤¥³¥á¤Ï¿å²Ã¸º¤ò¾¯¤·Â¿¤á¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¹Å¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿Ê¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ú¸Þ¥ÄÀ±¤ªÊÆ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡¡ÊÒ»³´î¹°¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤â¤ÁÊÆ¤ò¾¯¤·Â¤¹¡£¤â¤ÁÊÆ¤È°ì½ï¤Ë¿æ¤¯¤È¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¿æ¤¯»þ¤Ë¤ß¤ê¤ó¤ä¤ª¼ò¡¦ÃÝÃº¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤ë¤È¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯¸¦¤°¤³¤È¤Ç¹á¤ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¸ÅÊÆ¤Ï¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿æ¤¤¤¿¤¢¤È¤ÏÊÝ²¹¤»¤º¤Ë¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤¤ë¤«¡¢¤¹¤°¤ËÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡¢¿È¶á¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹