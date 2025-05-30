¡ÚÆ³Æþ¡Û²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤ò¥É¥íー¥ó¤¬Èô¹Ô¤·¤Æ»£±Æ¡¡Ï·µà²½¤·¤¿ÆâÉô¤òÅÀ¸¡¡¡ËÌ¶å½£»Ô
ËÌ¶å½£»Ô¤Ç30Æü¤«¤é¡¢¥É¥íー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¤ÎÅÀ¸¡Ä´ºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÀ¾¹Á¤Ë¤¢¤ë55Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¡¢¤ª¤è¤½100¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤«¤é¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¾®·¿¤Î»º¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¤¬²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤òÈô¹Ô¤·¡¢ÃÏ¾å¤«¤éÄ´ºº°÷¤¬»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤¿¹ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤Î°ì´Ä¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¾·Â2¥áー¥È¥ë°Ê¾å¡¢30Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Ç¿Í¤¬ÍÆÇ¥¬¥¹¤òµÛ¤¤¤³¤à¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¿åÎÌ¤ò²¼¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é°ÂÁ´¤Ç¸úÎ¨Åª¤À¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤¬½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÌ¶å½£»Ô ²¼¿åÆ»ÊÝÁ´²Ý¡¦¾¾ËÜ¹À°ì ²ÝÄ¹
¡Öº£¸å¡¢²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë50Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤¹¤ë´É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥É¥íー¥ó¤ä¿·µ»½Ñ¤òËÜ³ÊÅª¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡£¡×
¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë²¼¿åÆ»´É¤Ï5¥¥í¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£